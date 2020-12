Meteo oggi domenica 20 dicembre: piogge e temporali diffusi in molte regioni

Meteo oggi domenica 20 dicembre: giornata all’insegna del maltempo, con piogge e temporali diffusi in molte regioni. Gli aggiornamenti

Non una bella giornata quella di oggi, caratterizzata dal maltempo diffuso a causa di una perturbazione che ha investito il paese da qualche giorno. L’Italia si avvicina alle festività natalizie con un bollettino meteo non particolarmente interessante, che prevede piogge e temporali sia nelle regioni del Nord che in quelle del Sud, con il Centro Italia che invece presenterà nelle 24 ore lo scenario migliore, anche se non mancheranno anche qui le insidie. Diamo però uno sguardo nel dettaglio alla giornata di oggi, con tutti gli aggiornamenti dalle varie regioni in attesa di aggiornamenti ulteriori per le feste.

Al Nord il tempo rimarrà variabile, con il bollettino meteo che si caratterizza per una forte perturbazione che si manifesterà sin dalle prime ore del mattino per una nuvolosità ampia soprattutto in Liguria, con interessamento del Piemonte. Nell’arco della giornata il tempo instabile ed i cieli grigi coinvolgeranno il Nordest, con i venti che si manterranno moderati ed i mari poco mossi. Temperature variabili ed in diminuzione sui rilievi alpini, che presenteranno anche qualche nevicata sui 1600 metri. Le temperature nei valori massimi varieranno dai 7° di Bolzano ed i 12° registrati a Trieste.

Sul Centro Italia lo scenario migliore, con giornate asciutte anche se le nuvole ed i cieli grigi anche qui non mancheranno. Situazione meteo peggiore in Toscana ed in Sardegna, con piogge anche a carattere temporalesco che potranno verificarsi anche nella mattinata. Piccoli miglioramenti nel corso della giornata, anche se in queste due regioni la situazione rimarrà instabile sino a sera. Venti moderati o deboli, mari poco mossi anche sul versante adriatico. Il termometro varierà nei valori massimi dai 10° di Campobasso ed i 18° di Cagliari.

Sulle regioni meridionali instabilità diffusa in particolar modo su Calabria e Sicilia, con piogge e rovesci a carattere temporalesco che renderanno grigia lo scenario per tutta la giornata. Addensamenti possibili anche in Puglia, con intensificazioni a partire dal pomeriggio. Sul resto delle regioni bollettino meteo che non presenta particolari criticità, con la giornata che si presenta asciutta con possibili schiarite a partire dalle prime ore del pomeriggio. Mari poco mossi e venti deboli di Scirocco soffieranno sino a sera, temperature che nei valori massimi oscilleranno dai 16° di Cagliari agli 11° di Potenza.