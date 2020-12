Vediamo meglio insieme che cosa è successo ieri dopo l’eliminazione di Cristiano Malgioglio dal Gf Vip, e cosa ha risposto scioccando tutti.

Lui è stato uno dei concorrenti maggiormente amati ed apprezzati nella casa del grande Fratello, anche se la sua esperienza non è durata moltissimo.

Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio che ieri sera ha dovuto abbandonare la casa, ma vediamo insieme che cosa è successo, dopo di davvero particolare.

Gf Vip: Malgioglio rientrerà per Natale dopo l’eliminazione? La risposta shock

La puntata che abbiamo visto in onda ieri del Grande Fratello vip, ha visto l’eliminazione del grandissimo Cristiano Malgioglio, e l’ingresso di nuovi concorrenti.

Allo sprint finale, sono arrivati lui insieme a Giacomo Urtis, ma Cristiano non ha avuto la meglio ed ha dovuto abbandonare la casa, con grandissimo dispiacere di molti inquilini.

Ha leggere chi doveva uscire è stato Tommaso Zorzi, che si era appena salvato, sempre grazie al televoto.

Mentre tutti gli inquilini, era tristi e con gli occhi gonfi di lacrime, Pupo ha commentato dallo studio, che Cristiano lo hanno nominato loro, credendo che fosse un personaggio forte.

Ma ha anche ricordato che quello che loro vivono dalla casa può essere diverso da quello che si vede fuori.

Un volta che Cristiano è arrivato in studio da Alfonso Signorini non è sembrato particolarmente triste di quanto accaduto.

Ma dalla casa più spiata d’Italia è arrivata una particolare richiesta, ovvero quella che Cristiano possa rientrare nella casa per le festività natalizie non come concorrente ma come ospite.

Alfonso Signorni è sembrato molto d’accordo con questa proposta, ma quando ha chiesto a Cristiano se fosse d’accordo non è stato così, e stessa risposta è arrivata dagli autori del programma.

Cristiano Malgioglio ha dichiarata conclusa la sua partecipazione al programma, e non vuole rientrare nella casa.

E voi cosa ne pensate della risposta che ha fornito Cristiano e che non vuole rientrare nella casa per Natale?