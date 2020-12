Pomeriggio 5, Eva Henger denuncia: “Sono stata minacciata di morte”

Eva Henger torna a Pomeriggio 5 per parlare della tomba del defunto ex marito Riccardo Schicchi e a Barbara D’Urso rivela: “Sono stata minacciata di morte“. Ecco che cosa è successo.

Una brutta sorpresa per Eva Henger che è stata minacciata di morte dopo aver fatto notare a Pomeriggio 5 i problemi nel cimitero dove è sepolto anche l’ex marito Riccardo Schicchi. L’attrice lo ha inaspettatamente rivelato in diretta a Barbara D’Urso, che ha commentato sconvolta l’accaduto.

La prima denuncia di Eva Henger in televisione

La Henger aveva denunciato qualche giorno fa durante Pomeriggio 5 un cedimento strutturale molto grave avvenuto nel cimitero Laurentino di Roma che aveva coinvolto anche la tomba di Riccardo Schicchi, suo defunto ex marito e padre dei suoi figli Mercedesz, 29 anni e Riccardo Junior, 24 anni.

La showgirl si era detta sconvolta, in quanto più volte l’intera famiglia aveva segnalato esserci una pendenza nella tomba ma non era mai stata ascoltata.

Ma le varie segnalazioni non erano bastate ed il crollo era arrivato inesorabile, e così la tomba di Riccardo Schicchi era andata in pezzi.

“Non è giusto perché tra l’altro quelle lapidi le abbiamo pagate noi“, aveva denunciato Eva Henger a Barbara D’Urso, continuando: “Ci hanno dato sempre risposte ridicole e addirittura ci hanno dato dei rompiscatole perché avevamo segnalato la cosa“.

L’ex moglie del produttore aveva poi spiegato: “Ho ricevuto la notizia perché un mio amico mi ha mandato una foto di un articolo di giornale. È venuta giù una collina, vorrei dar voce anche ai parenti degli altri defunti di quella zona“.

Eva Henger di nuovo da Barbara D’Urso: gli aggiornamenti

La donna è stata poi nuovamente ospite il giorno seguente al programma di Barbara D’Urso per gli aggiornamenti del caso. Ed è in questa occasione che la Henger ha fatto la rivelazione inaspettata.

Dopo aver spiegato come la tomba dell’ex marito sia stata opportunamente sistemata infatti, l’attrice ha denunciato un grave fatto che le è accaduto dopo essere apparsa in televisione per parlare del problema del cimitero.

Pare infatti che Eva abbia ricevuto dei messaggi minatori sui social, nei quali è stata addirittura minacciata di morte.

“Un sedicente lavoratore del cimitero mi ha mandato minacce su Instagram. Prima mi insulta perché io non dovevo parlare da te. E poi mi sono arrivate anche minacce di morte, che quando andrò a trovare mio marito al cimitero lui preparerà una tomba pure per me“.

Ancora non si è sicuri se le parole siano state effettivamente scritte dal custode del cimitero o semplicemente possa essere stato un hater che si è finto tale.

Inoltre, la Henger ha anche fatto sapere a Barbara D’Urso e ai telespettatori da casa che in realtà le riparazioni sarebbero avvenute solo per la tomba di Schicchi, tralasciando perciò le altre che però ugualmente avrebbero avuto bisogno di un restauro. All’affermazione la D’Urso ha commentato dicendosi sconvolta: “Hanno sistemato la tomba di Riccardo Schicchi perché tu sei Eva Henger e perché ne abbiamo parlato in televisione? Ci deve essere un errore. Verranno a sistemare anche le altre tombe“. E ha promesso provvedimenti in caso questo non avverrà.