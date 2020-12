Suarez, l’ammissione che fa tremare la Juve: “Conoscevo i contenuti della prova d’esame”

Suarez e l’esame che si ipotizza ‘farsa’: il calciatore ha ammesso di essere a conoscenza dei contenuti della prova d’esame. La Juve trema

Ci sono degli sviluppi importanti in quella che è stato definito “esame farsa” per il calciatore del Barcellona. E’ arrivata l’ammissione da parte dell’uruguaiano, quella che fa tremare la Juventus. In pratica il calciatore ha ammesso di essere a conoscenza del contenuto della prova d’esame sostenuto presso l’Università per stranieri di Perugia. Il diretto interessato ha confermato tutto in una deposizione in quanto persona informata sui fatti. Le domande sono state poste al calciatore dai magistrati di Perugia che stanno portando avanti l’inchiesta, dove ci sono parecchi indagati. Da quanto si apprende dall’Ansa il calciatore è stato ascoltato in quanto testimone in una video conferenza. Adesso si attendono gli sviluppi dell’inchiesta che vede in primo piano Raffaele Cantone.

Suarez è stato ascoltato in video conferenza parlando in lingua spagnola, e la sue deposizione è stata definita molto interessante dagli inquirenti. Le dichiarazioni del calciatore arrivano dopo le dimissioni dei giorni scorsi di Giuliana Grego Bolli, rettrice dell’Università di Perugia, finita al centro dello scandalo per quello che viene definito ormai l’esame farsa fatto sostenere dal calciatore. La rettrice era comunque già stata sospesa nei mesi scorsi a seguito delle polemiche sull’esame del calciatore. Adesso resta da capire la posizione della Juve, che evidentemente avrebbe avuto dei benefici nel conseguimento del titolo di comunitario del calciatore. Che solo in quel modo poteva essere tesserato in quanto le ‘caselle’ da extracomunitari erano già tutte piene. Si indaga sulle posizioni di Fabio Paratici, responsabile dell’area sportiva del club bianconero che risulta indagato per false informazioni rese al pubblico ministero. Stessa accusa per l’avvocato della Juve Luigi Chiappero. Nelle prossime ore si attendono ulteriori sviluppi in una delle inchieste che sta portando alla luce una spiacevole vicenda che coinvolge più attori.