Meteo oggi sabato 19 dicembre: weekend condizionato da piogge e temporali

Meteo oggi sabato 19 dicembre: weekend condizionato da tempo incerto e nuvole su gran parte dell’Italia, con piogge sparse da Nord a Sud. I dettagli

Sabato caratterizzato da un bollettino meteo poco incoraggiante, con cieli grigi e piogge su gran parte del Nord e del Centro, ed una relativa instabilità al Sud. Una nuova perturbazione sta per piombare sull’Italia con le prime avvisaglie di cattivo tempo che si faranno sentire nel corso della giornata, per poi continuare anche in quella di domani. Dopo una settimana tranquilla con sole sparso, ritorna il maltempo sulla nostra penisola, anche se non con la stessa insistenza della scorsa settimana. Giornate bagnate soprattutto sulla Liguria e Toscana, ma saranno interessate dal peggioramento in atto anche la Sardegna ed il Sud con la Calabria e parte della Sicilia. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio a quello che ci attenderà in questo sabato che ci introduce alle festività natalizie.

Cominciamo come sempre l’analisi del bollettino odierno partendo dal Nord, con la situazione meteo che come anticipato non sarà delle migliori. Rovesci locali ma a tratti anche intensi sulla Liguria, con la giornata che resterà incerta anche in Piemonte e Lombardia. Qui il tempo resterà grigio, con gli addensamenti che porteranno locali piogge soprattutto sulle aree interne. Nebbie mattutine sempre presenti, ma in dissolvimento con l’avanzare delle ore del giorno. Val Padana coperta, così come il Nordest che resterà interessato dal maltempo sino a sera. Venti deboli e mari poco mossi a caratterizzare la giornata, temperature stabili ed in diminuzione nelle ore serali e notturne. Nei valori massimi il termometro varierà dai 12° di Trieste ai 2° di Bolzano.

Sul Centro Italia il bollettino meteo non farà sconti, con la giornata uggiosa che resterà sino a sera su gran parte delle regioni. Umidità e piogge soprattutto in Toscana, con possibilità di ghiacciate mattutine che renderanno insidiosi gli spostamenti veicolari. Il maltempo si estenderà anche in Sardegna e sulle Marche ed Abruzzo. Con possibili rovesci soprattutto nella prima parte della giornata. Anche il Lazio sarà coinvolto dal peggioramento in atto, mentre nel resto delle regioni il tempo si manterrà grigio con possibili e sporadici peggioramenti nel corso della serata. Anche sulle regioni centrali i venti saranno deboli ed i mari poco mossi. Temperature stazionarie e comunque comprese nei valori massimi dai 16° di Cagliari ed i 10° di Campobasso.

Al Sud tempo grigio e bollettino privo di particolari criticità, con situazione asciutta su gran parte delle regioni. La stabilità durerà sino a sera, con un lieve peggioramento che si registrerà anche qui nella giornata di domani. Il sabato pre natalizio andrà avanti senza grossi problemi, con le maggiori insidie che si verificheranno sulla Calabria e sulla Sicilia. Piogge sparse e tempo instabile caratterizzeranno queste due regioni, mentre sulle altre non ci saranno grossi problemi da registrare. Il termometro segnerà nei valori massimi 10° a Potenza e 16° a Palermo. Mari poco mossi e venti deboli a completare lo scenario sul meridione. Nessun problema per i collegamenti con le isole minori.