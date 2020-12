Meteo domani domenica 20 dicembre: maltempo diffuso in molte regioni. I dettagli

Meteo domani domenica 20 dicembre: maltempo diffuso in molte regioni, con piogge anche insistenti in scena sino a sera. Tutti i dettagli

Bollettino meteo che anche per la giornata di domani non offre buone notizie, con la domenica pre-natalizia che si presenta all’insegna dell’instabilità su gran parte della penisola. Piogge presenti al Nord e su parte delle regioni del Sud, con la situazione che si presenterà migliore sul Centro Italia. La perturbazione che da qualche giorno è arrivata sul paese ha portato con se cieli grigi e nuvole sparse, con i peggioramenti che domani si avranno in particolar modo sul Nordest ma anche temporali su Calabria e Sicilia. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio a quello che sarà il tempo per le prossime 24 ore.

Partiamo l’analisi meteo partendo dal Nord. Con le notizie non positive che abbiamo preannunciato sopra, le previsioni mostrano un cielo nuvoloso e abbastanza coperto su gran parte delle regioni. La mattinata soprattutto sarà quindi caratterizzata da rovesci sul Nordest con leggere attenuazioni su Liguria e Piemonte. Temperature in leggero calo con conseguente ricomparsa della neve sui rilievi alpini, in particolar modo sui 1600 metri. Mari che saranno poco mossi e venti moderati sulle zone interne e sui rilievi, sul resto delle regioni invece deboli. Il termometro nei valori massimi oscillerà tra i 7° di Bolzano ed i 12° di Trieste.

Sul Centro Italia la situazione rimarrà stabile rispetto alle ultime 24 ore e senza particolari criticità da segnalare. Cieli grigi che cattureranno in ogni caso la situazione, ma rispetto alle altre aree della penisola ci saranno miglioramenti che si avvertiranno nell’arco della giornata. Infatti possibili schiarite sulle coste a partire dal pomeriggio sull’area adriatica, mentre le piogge rimarranno in particolar modo sulla Toscana e la Sardegna. Sull’isola non esclusi temporali soprattutto nell’area occidentale. I venti resteranno deboli o moderati, mentre i mari saranno calmi. Le temperature nei valori massimi resteranno comprese tra i 10° di Campobasso ed i 17° di Cagliari.

Al Sul meteo all’insegna dell’instabilità, ma non su tutte le regioni. Nessuna criticità da segnalare sulla Campania e la Basilicata, dal pomeriggio o dalla tarda mattinata invece la situazione andrà in peggioramento sulle altre aree. I venti deboli di Scirocco porteranno piogge e possibili temporali sulla Calabria e sulla Sicilia, con il cielo che rimarrà coperto anche in Puglia. Temperature stabili e nei valori massimi comprese tra i 16° di Palermo ed i 10° di Potenza. Piccoli ma non significativi disagi per i collegamenti con le isole minori. Non su quelle della Campania dove i mari resteranno poco mossi, quanto criticità possibili per quelli della Sicilia, con leggero vento e mari poco mossi a dare qualche fastidio. A partire dalla serata lievi miglioramenti, con piccoli rovesci che rimarranno solo in Puglia e parte della Calabria.