Elisabetta Canalis festeggia il suo Natale bollente in intimo davanti al camino

Elisabetta Canalis ha postato una foto in intimo davanti al camino mettendo in evidenza le sue curve che hanno infiammato Instagram

La showgirl ha postato una foto su Instagram che ha evidenziato la sua splendida forma fisica e le sue curve bollenti che non sono passate affatto inosservate su Instagram. In posa davanti ad un camino per uno spot promozionale, la 42enne sarda ha fatto perdere la testa ai suoi follower che hanno apprezzato il post mostrando il loro gradimento a suon di like e commenti. Mai dimenticata anche a distanza di anni dal suo addio all’Italia, sul web la showgirl continua ad essere apprezzata. Con la sua famiglia sta vivendo con apprensione le vicende relative all’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia ma anche l’America. Da Los Angeles, insieme al marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva, ha raccontato spesso la drammatica situazione che il suo paese di adozione sta vivendo tra contagi e decessi.

Elisabetta Canalis non ha mai perso il sorriso anche durante questo periodo non facile per tutti. La sua voglia di rimanere al centro dell’attenzione e farsi ammirare dai fan la porta ad essere attivissima sul web, con tante pubblicazioni che fanno emergere anche situazioni di vita quotidiana. Da quelle familiari all’allenamento fisico che non trascura mai. Anche in queste occasioni emerge la sua bellezza e sensualità che colpisce i follower. Amatissima e sempre nei cuori dei fan, anche con l’ultimo post pubblicato ha riscosso un successo clamoroso, con la passione irrefrenabile da parte dei fan che si è tradotta in una pioggia di like e commenti per lei. Distesa davanti ad un camino acceso ed in completo intimo, ha anticipato le sue festività natalizie con un regalo ai follower che hanno apprezzato il gesto ricambiando come detto con commenti che hanno esaltato ancora una volta la sua forte sensualità. Foto postata sotto che lasciamo commentare a voi.