Selvaggia Roma dopo essere uscita dal Gf Vip, ha dichiarato di essersi infatuata di un vippone fidanzato, ma non si tratta di Pierpaolo, scopriamo chi può essere il nuovo obbiettivo della Influencer

Selvaggia Roma, dopo essere stata definitivamente eliminata dalla casa del Gf Vip, torna all’attacco con nuovi interessanti gossip, la showgirl era entrata nel reality con un obbiettivo, far aprire gli occhi a Pierpaolo sulla sua amicizia speciale con Elisabetta Gegoraci, come abbiamo visto non è riuscita ad ottenere il risultato sperato, anzi è stata molto criticata da Pierpaolo per essersi messa in mezzo, mandandola più volte in nomination anche per aver litigato con Elisabetta.

La sua eliminazione ha sollevato il dispiacere del pubblico, il quale si era molto affezionato a lei sia per il suo carattere forte ma anche per il suo lato sofferente, uscito fuori quando ha parlato del difficile rapporto con il padre, facendo commuovere tutti. In molti avrebbero preferito che la ex di Temptation Island continuasse il suo percorso all’interno della casa, regalandoci altri emozioni così forti, purtroppo Selvaggia ormai da diversi giorni è tornata alla sua vita quotidiana di tutti i giorni ma continua a far parlare di se, soprattutto per le sue ultime rivelazioni shock che non sono passate inosservate sul web, scopriamo cosa ha detto la ex gieffina.

Selvaggia Roma, infatuata di un vippone fidanzato

Nelle ultime ore Selvaggia Roma ha fatto una rivelazione shock, come sappiamo la web influencer è entrata nella casa avendo una bella cotta per Pierpaolo Pretelli, con cui ha anche dichiarato di aver avuto un flirt prima della loro partecipazione al Gf Vip, lui comunque ha sempre negato tutto, ma una volta che Selvaggia è entrata nel reality ha confessato di essersi infatuata di un altro vippone, Andrea Zelletta, ma come tutti sanno è fidanzato con Natalia Paragoni.

A svelare questo gossip è stato Gabriele Parpiglia, durante l’ultima puntata di Casa Chi, in cui era presente anche Selvaggia, Parpiglia ha fatto una domanda a brucia pelo alla Roma chiedendole, se fosse interessata a qualche vip all’interno della casa, che non fosse Pierpaolo, dichiarando che lui era a conoscenza di chi fosse il vip in questione e che con tutta certezza sa che è fidanzato fuori dalla casa, a questo punto Selvaggia ha voluto replicare dicendo “Se dici che sai già la risposta allora fai tu questo nome. Dì pure chi avevo puntato secondo le tue fonti. Dici che è fidanzato? Ma allora stai già dicendo tu il nome. C’è un solo fidanzato nel programma. No, non è Oppini, non c’era più dentro. Ok, dai è Andrea Zelletta, mi ci trovavo molto bene, ma io rispetto i rapporti. Diciamo che se non fosse stato fidanzato un pensierino ce l’avrei fatto, questo sì. Però siete proprio dei bast**di“.

Ora non ci resta che aspettare la replica della fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia e vedremo se Alfonso Signorini metterà al corrente Andrea di questo nuovo scoop.