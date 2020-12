Meteo oggi giovedì 17 dicembre: Italia divisa in due – I dettagli

Meteo oggi giovedì 17 dicembre: permane la stabilità sulle regioni del Sud, ma non mancano le insidie sul resto delle regioni. I dettagli

Il bollettino meteo per la giornata di oggi come quello di ieri consegna un Italia a due facce: una grigia con precipitazioni sparse sulle regioni del Nord e parte del Centro e una seconda sul resto del paese. In quest’ultima regnerà il sereno, con il bel tempo durante la giornata e temperature in ribasso solo per le ore notturne. Stabilità diffusa, dunque, che regna grazie alla presenza dell’anticiclone che garantirà ancora tempo asciutto eccetto le eccezioni. Si va verso il weekend che ci introdurrà alle festività natalizie e che non sarà proprio ottimale. Nei prossimi bollettini daremo spazio a quello che ci aspetterà nelle festività all’insegna delle restrizioni causa emergenza Coronavirus. Diamo uno sguardo adesso alla giornata di oggi nello specifico.

Sulle regioni settentrionali le principali criticità, che di sicuro non avranno nulla a che vedere con quelle dei giorni scorsi, ma che comunque produrranno un tempo incerto e grigio su gran parte delle regioni. Sull’Emilia Romagna e in generale sul Nordest nuvole e rovesci anche a carattere temporalesco, anche la Liguria sarà interessata dalle perturbazioni che porteranno pioggia e tempo brutto per tutta la giornata. Venti moderati e mari poco mossi, ma attenzione alle gelate mattutine e a qualche banco di nebbia nelle pianure sempre presenti. Temperature massime che varieranno dai 3° di Bolzano ai 13° della Liguria.

Al Centro Italia situazione che rifletterà quella dell’intero paese. Cartina di tornasole della situazione meteo generale, con aree interessate da piogge e maltempo, mentre il resto delle regioni avranno una situazione migliore con soleggiate e tempo asciutto. Insidie e rovesci sulla Toscana e sul Lazio, Sardegna e restanti aree non toccate dalla perturbazioni. Sull’isola venti deboli e mari poco mossi, con piccoli addensamenti nel pomeriggio sulla zona di Cagliari. Situazione a due facce, dunque, con i mari su tutto il resto del Centro Italia che resteranno poco mossi anche in Liguria ed i venti deboli. Temperature che nei valori massimi oscilleranno dai 16° agli 8°.

Tempo asciutto al Sud, con il bollettino meteo che sarà anche per oggi all’insegna dell’alta pressione e del tempo asciutto. Mattinata tranquilla su tutte le regioni, dove si avranno schiarite e temperature miti nella media stagionale. Piccoli picchi verso il basso nelle ore serali e notturne, ma nel complesso non ci saranno criticità da segnalare. I mari calmi quasi ovunque ed i venti deboli o assenti a completamento dello scenario complessivo. Piccole e poco significative perturbazioni sulla Puglia e parte della Sicilia. Sul resto delle regioni da segnalare solo soleggiate e tempo asciutto. Il termometro nei valori massimi oscillerà dai 10° di Potenza ed i 18° di Palermo. Nessun problema con i collegamenti con le isole minori.