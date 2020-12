Meteo domani venerdì 18 dicembre: situazione che resterà stabile ma i peggioramenti previsti per il weekend cominciano a dare i primi segnali

Bollettino meteo per la giornata di domani che si caratterizza ancora per una forte presenza dell’alta pressione, che comincerà a mostrare qualche cedimento nell’arco della giornata in alcune regioni. Si tratterà del preludio al cattivo tempo diffuso che si registrerà nel fine settimana, con il ritorno delle piogge che renderà meno piacevole il fine settimana. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio a quello che sarà il tempo per la giornata di domani, con gli aggiornamenti dalle regioni. Con l’aumento della nuvolosità soprattutto sulle isole maggiori che resta un presagio per i peggioramenti delle prossime giornate.

Sulle regioni del Nord la situazione non si presenterà ancora particolarmente critica, con i rovesci limitati alla sola Liguria ed a carattere locale. Le insidie meteo maggiori arriveranno dalla presenza di nebbie mattutine sia sulla Pianura Padana che in Piemonte e Lombardia. Sul resto delle regioni non si avranno particolari criticità, con le nuvole che si alterneranno a brevi schiarite anche sulla parte occidentale. I venti si manterranno stabili e quindi deboli ovunque, così come i mari resteranno poco mossi. Le temperature nei valori massimi toccheranno i 12° fino ai -1 di Bolzano.

Sul Centro Italia nessuna particolare criticità meteo da segnalare, se non qualche addensamento mattutino e pomeridiano sulle coste adriatiche. Ma non ci sono particolari rischi di piogge o rovesci di rilievo. Sardegna che manterrà il cielo coperto, con possibili addensamenti pomeridiani che rimarranno stabili nella giornata con la pioggia che resterà una minaccia costante. Venti moderati sull’isola e deboli nel resto delle regioni. Mari poco mossi. Sulle regioni centrali le temperature rimarranno costanti, con i valori massimi che varieranno dai 10° di Pescara ed i 16 di Cagliari.

Al Sud situazione meteo tranquilla su tutte le regioni, con nessuna criticità da segnalare per tutta la giornata. Non mancheranno le nuvole su alcune regioni ed un insidia insolita per il meridione. Gli addensamenti si registreranno su Puglia Sicilia e Campania, ma anche qui non sono attese piogge anche perché nel corso del pomeriggio le nuvole daranno spazio ad ampie schiarite. La criticità insolita è rappresentata dalla presenza di nebbia nell’area del Gargano. Venti deboli e mari poco mossi, temperature che nei valori massimi varieranno dai 9° di Potenza ed i 16° di Palermo.