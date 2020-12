Stefania Orlando e Samantha De Grenet hanno avuto uno scontro dopo la diretta del Gf Vip, le due donne se ne sono dette di tutti i colori, la questione si è incentrata sull’età delle due donne, ecco cosa è successo

Dopo la fine della puntata in prima serata del Gf Vip, arriva il primo scontro di fuoco tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet, tra le due si è capito che non corre buon sangue e come aveva premeditato Tommaso Zorzi ci regaleranno delle sfuriate epiche che non dimenticheremo, una di queste è stata proprio ieri sera, ecco cosa si sono dette le due showgirl.

Samantha De Grenet ha fatto il suo ingresso nella casa solo qualche giorno fa, ma sembra aver tirato subito fuori gli artigli mettendosi in gioco sin dall’inizio, all’interno del reality la De Grenet ha rincontrato una sua vecchia amica Stefania, tra le due inizialmente sembrava esserci una sana amicizia da recuperare, ma qualche giorno fa un episodio ha scioccato i telespettatori, facendoci capire che le due non si sopportano proprio, mentre Samantha si dirigeva in cucina ha incrociato la Orlando e le ha detto “tu mi stai sul ca**o e ti nominerò sicuramente” Stefania ha subito risposto “anche tu mi stai sulle pa**e e ti nomino anche io” dopo questo simpatico siparietto, il pubblico ha pensato che ci fosse dell’ironia tra le due donne, ma in realtà come si è capito definitivamente ieri sera, le due si odiano a morte.

Samantha e Stefania scherzano (?):

– “perché tu mi stai sul cazzo comunque, sappilo, e secondo me sarai la mia prima nomination.”

– “guarda, anche tu mi sei stata molto sul cazzo, e adesso che sei venuta qui te lo dimostrerò.”#GFVIP pic.twitter.com/llpXDhawAI — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 13, 2020

Stefania Orlando e Samantha De Grenet, guerra tra prime donne

Stefania Orlando: “detto da una donna mia coetanea, allora tu che ci sei venuta a fare al Grande Fratello se vogliamo dare spazio ai giovani?!”#GFVIP pic.twitter.com/KXOGHfO5qH — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 15, 2020

Ieri sera Alfonso Signorini ha chiesto ai nuovi arrivati di scegliere un vippone a cui togliere l’immunità per non andare in nomination, quando è arrivato il turno di Samantha ha fatto il nome di Stefania Orlando, affermando di voler dare spazio ai più giovani, Alfonso ha commentato la motivazione della De Grenet dicendo “be le hai dato della vecchia” a questo punto la Orlando è intervenuta scagliandosi contro Samantha dicendole “non sei molto più giovane di me” le due hanno avuto un breve battibecco che inizialmente sembrava essere finito li.

Ma fine puntata Samantha ha chiesto alla Orlando se ci fosse rimasta male per la sua scelta, a questo punto Stefania ha tirato fuori gli artigli dicendo “No, non ci sono rimasta male. Non è che sto tre mesi qua arrivi tu e mi fai rimanere male, Tu hai detto ‘Voglio dare spazio ai giovani, quindi tolgo Stefania perché è più grande’. Mi viene da pensare, detto da una donna mia coetanea, te che ci sei venuta a fare al Grande Fratello se vogliamo dare spazio ai giovani?. La motivazione mi sembra curiosa, posso dirlo?. Io non ti avevo detto niente, se tu adesso che hai ritirato fuori la questione” .

Samantha ha cercato di giustificarsi dicendole che ha voluto chiarire con lei perché ci tiene alla loro amicizia, ma questo commento non ha impietosito la Orlando, anzi, sembra che ora il loro rapporto sia messo a rischio per colpa di questo episodio.

Fancam sulla catfight tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet, sulla falsariga di quella dedicata a Stefania e Antonella.#GFVIP pic.twitter.com/RgphDyY4Cx — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 15, 2020

Vedremo nelle prossime puntate se le due prime donne riusciranno a chiarirsi o se il loro rapporto di amicizia arriverà al capolinea.