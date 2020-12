Meteo oggi mercoledì 16 dicembre: Italia ancora spaccata in due tra sole e temporali

Meteo oggi mercoledì 16 dicembre: Italia ancora spaccata in due tra bel tempo al Sud e parte del Centro e temporali al Nord. I dettagli

Bollettino meteo che anche nella giornata di oggi sarà a due facce. Con una forte perturbazione che avanzerà sulle regioni del Nord e parte del Centro, mentre sul resto delle regioni, compreso tutto il Sud, l’alta pressione garantirà soleggiate e tempo asciutto per tutta la giornata. Maggiori criticità si avranno sul Nordest ma anche su Toscana ed Umbria. Anche in Liguria cielo grigio e possibili rovesci a partire dal mattino. Niente a che vedere con il maltempo dei giorni scorsi, ma comunque in alcune regioni si dovrà attendere ancora per avere delle schiarite ed una tregua definitiva. Ma come sempre diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione che ci attenderà nella giornata di oggi, che segna la metà della settimana.

Al Nord come anticipato la situazione peggiore, con rovesci anche a carattere temporalesco che si protrarranno per le prossime ore, anche con una certa insistenza in alcune regioni. I cieli coperti ed i possibili temporali saranno protagonisti sul Nordest. La Liguria sarà coperta, così come il resto delle regioni che subiranno anche un lieve abbassamento delle temperature. Venti moderati e mari poco mossi, temperature che nei valori massimi varieranno dai 7° ai 12°. Attenzione alle insidie mattutine che si manifesteranno in banchi di nebbia nelle pianure e presenza di ghiaccio su strada che consiglierà prudenza negli spostamenti veicolari.

Sul Centro Italia bollettino meteo a due facce, con alcune regioni che risentiranno della vicinanza del maltempo delle regioni settentrionali, mentre sul resto del territorio si alterneranno schiarite a piccoli addensamenti di poco conto. Piogge protagoniste in Toscana Umbria, ma anche nelle Marche e nel Lazio. Situazione per queste ultime regioni in lieve miglioramento a partire dal pomeriggio. Tempo bello in Sardegna così come nel resto delle regioni, che godranno dei benefici dell’alta pressione che garantirà una giornata asciutta e nel complesso soleggiata. Venti deboli e mari poco mossi a chiudere lo scenario di oggi, con le temperature che nei valori massimi varieranno dai 18° agli 11° registrati a Campobasso.

Al Sud la giornata non presenterà particolari problemi, con soleggiate sparse che caratterizzeranno le prossime 24 ore. Per il secondo giorno consecutivo l’alta pressione sul meridione garantirà sole e temperature miti, con il bel tempo che non verrà intaccato da nessuna criticità. Mari calmi e venti deboli o assenti, con le temperature che solo nelle ore notturne subiranno una fisiologica discesa verso il basso. Termometro che in ogni caso si manterrà tra i 9° registrati a Potenza ed i 17° di Palermo, con il capoluogo siciliano che anche in questa settimana sarà il più caldo d’Italia. Nessun problema per i collegamenti con le isole minori sia della Sicilia che della Campania.