Meteo domani giovedì 17 dicembre: torna l’alta pressione, ma in arrivo nuove minacce

Meteo domani giovedì 17 dicembre: alta pressione sull’Italia che regala sprazzi di bel tempo e sole. Ma attenzione alle criticità in arrivo

Bollettino meteo per la giornata di domani che resiste all’insegna della stabilità, con soleggiate che permangono grazie alla presenza dell’anticiclone che rimane ancora sul territorio. Piccole criticità nella giornata e solo in alcune aree del Nord, mentre sul resto della penisola non ci saranno particolari problemi da segnalare. In attesa di un weekend che non sarà bellissimo, ci si gode ancora qualche ore di sole e bel tempo in questa settimana che ci avvicina alle festività natalizie. Nei prossimi giorni dedicheremo spazio a quello che sarà il tempo durante le feste, adesso concentriamoci su quella che sarà la giornata di domani con gli aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord ci saranno piccole criticità nel bollettino meteo soprattutto nelle aree ad Est, con coinvolgimenti in piccoli annuvolamenti e rovesci anche dell’Emilia Romagna. Nuvolosità irregolare sulle altre regioni, con la Liguria che ancora una volta sarà interessata dal cattivo tempo che andrà avanti fino a sera. Le temperature nei valori massimi si aggireranno dai 3° registrati a Bolzano ed i 13° di Genova.

Sulle regioni del Centro la situazione meteo non farà registrare particolari criticità, con sole e bel tempo su molte regioni. Cielo nuvoloso in particolar modo sulla Toscana ma anche sul Lazio, con possibili piogge anche a carattere temporalesco. In generale su tutto il resto delle regioni il tempo si manterrà limpido o poco nuvoloso. Le temperature nei valori massimi varieranno dagli 8° ai 16°. Venti deboli e mari poco mossi a completare lo scenario.

Al Sud bel tempo e soleggiate dal mattino, con schiarite anche nelle regioni che nei giorni scorsi non hanno avuto particolari segnali meteo positivi. Nulla da segnalare per la giornata di domani se non la presenza di qualche nuvola isolata sulla Puglia e sulla Sicilia. Sul resto delle regioni ancora tempo asciutto e temperature miti durante l’arco della giornata. Con un abbassamento nelle ore notturne. Temperature che nei valori massimi varieranno dai 10° registrati a Potenza ed i 18° di Palermo. Venti deboli o assenti in alcune regioni, mari poco mossi.