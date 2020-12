Meteo domani mercoledì 16 dicembre: Italia spaccata in due con ancora tante insidie

Meteo domani mercoledì 16 dicembre: Italia spaccata in due con piogge e maltempo al Nord, e soleggiate al Centro ed al Sud. Tutti gli aggiornamenti

Bollettino meteo che si presenterà a due facce nella giornata di domani. Con piogge e cielo coperto su gran parte del Nord ed alta pressione e bel tempo al Centro Sud. Alcune insidie si avranno anche in Toscana ed Umbria, ma solo con annuvolamenti possibili e non critici come quelli avuti nei giorni scorsi. Rovesci anche a carattere temporalesco invece nelle aree del Nordest, mentre su tutto il resto della penisola il giorno centrale della settimana presenterà soleggiate e temperature miti. Ma diamo uno sguardo come sempre nel dettaglio a quello che ci aspetterà nella giornata di domani.

Sulle regioni del Nord regnerà ancora per 24 ore l’instabilità. Con cieli coperti e tante precipitazioni, con l’Italia che come detto rimarrà a due facce. Bollettino meteo che resterà negativo su tutta l’area Nord del paese, anche se nello specifico non si tratterà di criticità allarmanti ma solo di precipitazioni deboli e sparse. Liguria maggiormente attenzionata dal maltempo, con rovesci che si alterneranno per tutta la giornata. I venti rimarranno deboli ed i mari poco mossi. Le temperature nei valori massimi varieranno dai 7° registrati a Trento ed i 12° di Trieste.

Al Centro Italia il bollettino meteo risulterà migliore rispetto a quello delle regioni settentrionali. Anche se in verità anche qui non mancheranno le piogge che in ogni caso rappresenteranno una eccezione e non la regola. Infatti si attendono piogge su Toscana ed Umbria in particolar modo, ma sempre in modo non violento rispetto a quanto visto nella scorsa settimana. Piccoli rovesci nelle Marche e nel Lazio. Bel tempo in Sardegna e sul resto delle regioni. Venti anche qui deboli e mari poco mossi. Temperature che varieranno dagli 11° di Perugia ed i 18° di Campobasso.

Al Sud tempo stabile in tutte le regioni, con il bollettino meteo che si presenta per il secondo giorno consecutivo all’insegna del sole e delle temperature miti praticamente ovunque. Termometro in discesa solo nelle ore notturne, con il freddo che si fa sentire. In ogni caso il termometro nei valori massimi farà registrare 9° a Potenza e 17° a Palermo.