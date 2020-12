Gianmarco Pozzi: i segni sul corpo rivelano che non è morto per un incidente

La morte del campione di kick boxing Gianmarco Pozzi non sarebbe accidentale: la Procura di Cassino ha aperto un’inchiesta per omicidio in seguito all’autopsia.

In un primo momento, i magistrati avevano ipotizzato un incidente ma le lesioni sulla salma di Gianmarco Pozzi raccontano una storia diversa. Sul corpo del 28enne campione di kick boxing – trovato nell’intercapedine tra due edifici a Santa Maria di Ponza – sono state riscontrate fratture alla clavicola ed alle costole, uno squarcio sul capo e perfino un edema polmonare. Segni – a detta della sorella della vittima e del legale della famiglia Fabrizio Gallo – incompatibili con una caduta e causati quindi da un pestaggio inferto da ignoti. Tutto è iniziato il 9 agosto 2020 quando il corpo del giovane atleta è stato rinvenuto nell’intercapedine tra due edifici, larga appena 80 centimetri. A dare l’allarme, i proprietari di una delle due abitazioni: Gianmarco aveva indosso soltanto il suo costume da bagno, contenente uno scontrino e presentava alcune lesioni che all’inizio erano state ritenute conseguenza di una caduta. Inizialmente infatti, gli investigatori avevano pensato che il ragazzo avesse tentato una manovra rischiosa come saltare da un terrazzamento all’altro – per sbrigarsi a raggiungere il mare o per praticare il parkour, una disciplina che prevede salti tra edifici – cadendo però nello spazio tra i palazzi dove avrebbe trovato la morte per soffocamento.

La sorella Martina si è sempre detta fortemente scettica riguardo questa teoria e adesso, il legale le da ragione: per entrambi, il ragazzo stava fuggendo da qualcuno che non gli ha lasciato scampo e che forse ha voluto far sembrare quel decesso uno sfortunato incidente. “Non si può più credere all’ipotesi di una caduta accidentale” – sono le ultime parole pronunciate pubblicamente dall’avvocato che ha presentato come prova a favore della tesi di omicidio oltre 200 scatti del corpo del ragazzo che è stato successivamente cremato. Adesso, gli inquirenti scavano nella vita privata del kick boxer: il ragazzo lavorava come membro della sicurezza del Blue Moon, una discoteca che lo aveva assunto tre anni fa circa. Inoltre, aveva iniziato da poco ad allenare altri ragazzi. E’ sempre l’avvocato Gallo a considerare l’ambito lavorativo una pista da battere per arrivare alla verità: “Non possiamo escludere che l’omicidio sia avvenuto per profondi screzi in ambito lavorativo” – le parole del legale che ha anche lasciato intendere che le indagini hanno già individuato dei possibili sospetti.

L’avvocato ha anche messo in dubbio la prima ricostruzione presentata dai sanitari che hanno raggiunto il luogo del ritrovamento del corpo: “Ad arrivare hanno impiegato sei minuti, hanno sempre detto che quel cadavere era scuro, come se il decesso risalisse a qualche ora prima. C’è un evidente incongruenza – spiega Gallo aggiungendo che una misteriosa chiamata al 118 era arrivata già alcune ore prima. elemento che si aggiunge ad altri tentativi di depistaggio che rendono il caso molto oscuro. Gianmarco Pozzi – qualora venisse identificato un responsabile per l’omicidio – non sarebbe l’unico appassionato di arti marziali ad essere rimasto vittima di un’aggressione fatale: mesi fa, era toccato ad un giovane di Napoli, ucciso dopo una lite stradale.