Wanda Nara senza limiti: dallo scatto nella doccia i fan notano un dettaglio bollente

Wanda Nara ha stupito i follower di Instagram con un post che ha messo in risalto le sue qualità fisiche. Foto che ha fatto il giro del web

Lady Icardi ha scatenato i follower di Instagram con una foto che ha fatto in pochi minuti dalla pubblicazione il giro del web. Non è la prima volta che accade che la bellezza argentina si spinge oltre, e che mostra nelle foto più del dovuto arrivando a far parlare di sé per immagini che rasentano il nudo integrale. Per la moglie dell’attaccante del Psg non sono mancate le polemiche. Infatti ci sono stati dei follower che hanno apprezzato lo scatto pubblicato sui social, mentre altri lo hanno ritenuto oltremodo eccessivo ed inadeguato. Solite polemiche che non hanno trovato una risposta da parte dell’agente e moglie di Icardi, che nei giorni scorsi ha avuto per lo stesso motivo una discussione con Luciana Littizzetto, con una reazione forse spropositata dell’argentina che ha parlato anche di vie legali nei confronti dell’attrice e comica.

Wanda Nara riesce sempre a stupire il suo pubblico. Sia nelle apparizioni televisive che in quelle sui social, l’attenzione dei suoi ammiratori viene spesso stuzzicata con immagini del suo corpo. Curve bollenti ed estrema sensualità le armi che riesce ad usare in tante occasioni, scatenando nei suoi confronti la passione del pubblico. Ma come detto anche le polemiche. Nei giorni scorsi hanno fatto discutere anche delle foto che ha scattato dall’Argentina, con il suo corpo seminudo a cavallo. Su quello scatto la polemica con la Lettizzetto che abbiamo raccontato. Nell’ultimo scatto invece ha esagerato ancora. Bellissima e sensuale come sempre, si è mostrata nella doccia con le sue curve in evidenza. Ancora una volta il gioco del vedo non vedo ha infiammato i follower che hanno apprezzato a suon di like e commenti. Ma anche in questo caso non sono mancate le polemiche per lei. Scatto che abbiamo postato sotto e che lasciamo commentare a voi.