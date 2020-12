Meteo oggi lunedì 14 dicembre: stop all’inverno, torna l’anticiclone. La settimana

Meteo oggi lunedì 14 dicembre: buone notizie già a partire dalla giornata di oggi, con l’inverno che si concede una pausa. Tutti i dettagli

La settimana sarà caratterizzata da una tregua meteo sul nostro paese. Con miglioramenti che riguarderanno praticamente tutte le regioni da Nord a Sud complice l’arrivo do un nuovo anticiclone che spazzerà via l’inverno e la neve che è caduta abbondante nei giorni scorsi. Miglioramenti a partire già dalla giornata di oggi, ma attenzione al rischio nebbie. Diamo uno sguardo nel dettaglio a quello che succederà in questa settimana appena cominciata.

La giornata di oggi 14 dicembre sarà caratterizzata dalla stabilità, con le soleggiate che prenderanno spazio dopo giorni di nuvole e pioggia. Criticità presenti nell’area della Val Padana con nebbie mattutine che rappresenteranno insidie non nuove. Sui rilievi rimarranno il ghiaccio e la neve in scioglimento nelle ore più calde. Piccoli annuvolamenti al Sud, con le aree tirreniche soggette a temporanei ma non critici fenomeni locali. Da martedì sino a giovedì l’anticiclone rinforzerà la sua presenza sulla penisola. Alta pressione che porterà giornate interamente soleggiate ovunque, con piccole eccezioni che riguarderanno possibili annuvolamenti sulla Val Padana. Tra mercoledì e giovedì possibili piovaschi su Toscana e Liguria, con interessamenti su Lazio e Marche. In ogni caso si tratterà di fenomeni isolati e non di rilievo. Il bel tempo rimarrà sul resto d’Italia.

E andiamo al weekend. Nella giornata di venerdì il bel tempo sarà ancora protagonista, con l’alta pressione che regalerà soleggiate e temperature più miti rispetto a quelle della scorsa settimana. Al Nord ci saranno delle piccole eccezioni negative con le possibili piogge che si faranno sentire su Lombardia Emilia Romagna e Liguria. Anche la Toscana e la Sardegna saranno interessate da tempo grigio e locali rovesci, sul resto della penisola il tempo sarà bello e sereno. Maltempo che si estenderà anche ad altre regioni del Nord sia nella giornata di sabato che di quella di domenica, soprattutto al Nord ed al Centro. Situazione meteo quindi che tornerà instabile per il fine settimana con le piogge che torneranno forti sul Nordovest sia per sabato 19 che per domenica 20. Ma prima del fine settimana ci sarà una settimana caratterizzata dal bollettino meteo molto incoraggiante.