Elettra Lamborghini, arrivato l’esito del tampone: è lei che lo comunica su Instagram

Elettra Lamborghini ha viaggiato molto in questo periodo insieme al marito Afrojack, e per questo motivo ha dovuto fare un nuovo tampone

La cantante ed influencer bolognese ha fatto prendere uno spavento ai follower di Instagram che l’hanno vista dover fare un tampone per Coronavirus. Lei ed il marito Afrojack hanno viaggiato molto nell’ultimo periodo, da Dubai ad altre località dopo il loro matrimonio. In una Instagram Stories ha mostrato il momento del tampone, per poi dare l’esito. I follower in attesa del risultato si sono mostrati molto preoccupati per la salute della cantante, proprio in virtù del fatto che il tanto viaggiare rappresenta un grande rischio in ottica contagio da Coronavirus. Tante le storie che l’influencer pubblica su Instagram, con i follower che apprezzano il suo modo di voler raccontare anche i momenti della sua vita quotidiana. Questo atteggiamento è molto apprezzato e la rende tra le influencer più mate dal pubblico.

Elettra Lamborghini ha postato una serie di storie che hanno incuriosito i follower con una serie di storie che hanno creato tanta attesa. Ma che hanno anche preoccupato quando ha mostrato di aver fatto il tampone per Coronavirus. La risposta dell’influencer è stata immediata e ha tranquillizzato tutti i fan. Negativa, con tanto di post che testimoniano il sospiro di sollievo per lei e per i follower. “Sempre negativa” il commento dell’influencer che ha dato così una risposta sul risultato del tampone. Oltre a questa storia ne ha pubblicata anche delle altre, confermando di voler mantenere il contatto con i suoi fan che stravedono per lei. Tanti anche i più piccoli che hanno mostrato album di figurine e fumetti della cantante che confermano l’amore nei suoi confronti.

Tanti i consensi che ha raccolto la moglie di Afrojack con un plebiscito di commenti da parte dei follower che si come sempre hanno avuto solo commenti positivi per lei.