Meteo oggi domenica 13 dicembre: soleggiate in arrivo, ma restano alcune insidie

Meteo oggi domenica 13 dicembre: in arrivo buone notizie per alcune regioni, ma restano criticità su parte del Centro Sud. Tutti i dettagli

Il bollettino meteo per la seconda domenica di dicembre offre una tregua che riguarda la maggior parte delle regioni. Poche le criticità da segnalare, prevalentemente sul Centro Sud, ma non con la stessa intensità che ha riguardato i giorni scorsi. Messa alle spalle una settimana davvero difficile, si potrà tirare un sospiro di sollievo per un giorno di festa anche se vissuto tra restrizioni e lockdown. Scompaiono quasi del tutto le precipitazioni ed i temporali, ma da segnalare allo stesso tempo venti di Maestrale e Tramontana per l’alta pressione di Santa Lucia. Di conseguenza si avrà un abbassamento delle temperature con criticità che riguarderanno principalmente la zona adriatica ed il basso Tirreno. Diamo uno sguardo nello specifico a quello che sarà il tempo con gli aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord non ci saranno da segnalare particolari criticità, con la giornata che si porterà avanti senza problemi. Neve presente sui rilievi alpini, ma sole in primo piano e miglioramenti costanti a partire dal mattino anche sui mille metri. Sulle aree pianeggianti possibili nebbie nelle prime ore del giorno, con temperature che rimarranno basse. Tempo asciutto in tutte le aree settentrionali, con piccoli annuvolamenti sul Nordovest. Attenzione alla presenza di ghiaccio, con gli spostamenti veicolari che potrebbero presentare una insidia in più. Venti deboli e mari poco mossi anche in Liguria, temperature che nei valori massimi oscilleranno dai 6° di Milano e i 12° di Genova.

Al Centro i miglioramenti rimarranno costanti per tutta la giornata, con piccole e poco significative perturbazioni che potranno presentarsi nella mattinata su Toscana Marche ed Abruzzo. Ma con il passare delle ore la situazione meteo si allineerà anche in queste aree con il resto delle regioni che vedranno cieli limpidi e sole che tornerà a splendere dopo giorni grigi. La presenza dell’anticiclone si avvertirà ovunque, con i venti che resteranno moderati anche sulla Sardegna che godrà, come il resto del Centro Italia, di un sensibile miglioramento già rispetto alle scorse ore. Mari poco mossi e temperature che faranno registrare durante il giorno sensibili aumenti. Nei valori massimi il termometro oscillerà dai 16° di Cagliari agli 8° di Campobasso.

Sulle regioni del Sud si avvertiranno piccole criticità che rappresenteranno una coda del maltempo, ma solo su alcune aree. Parliamo della Puglia e della Basilicata che potranno essere interessate da locali addensamenti e piccoli rovesci soprattutto nella prima parte della giornata. Poi bollettino meteo che vedrà sole ovunque e bel tempo. L’eccezione negativa sarà rappresentata dalla Sicilia, che sarà coinvolta da un maltempo diffuso nell’area di Palermo e Messina, soprattutto lungo la costa. Miglioramenti anche sull’isola a a partire dal pomeriggio. Mari poco mossi e venti deboli completeranno il quadro generale. Temperature massime che varieranno dai 6° di Potenza ai 15° di Palermo.