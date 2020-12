Meteo oggi venerdì 11 dicembre: in arrivo un nuovo vortice, pioggia e neve in collina

Meteo oggi venerdì 11 dicembre: in arrivo sull’Italia un nuovo vortice di bassa pressione, con conseguenze negative in molte regioni

Un nuovo vortice di bassa pressione in arrivo sul paese destabilizza ulteriormente la situazione in alcune regioni, con il bollettino meteo che anche nella giornata di oggi si presenta solo parzialmente migliore rispetto a quello dei giorni precedenti. Italia che non riesce ad uscire dalla morsa del maltempo che perdura da giorni, con una piccola tregua che si registra in alcune regioni del Centro e del Nord. Sul Sud invece i temporali ed il tempo grigio continueranno a persistere anche con una certa insistenza. Nel pomeriggio la situazione precipiterà nelle aree tirreniche come già accaduto nella giornata di oggi. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetterà in questo venerdì che inaugura il fine settimana.

Sulle regioni del Nord si avvertirà un certo miglioramento rispetto alla giornata di ieri. Ma non mancheranno le insidie sui rilievi alpini con presenza di neve anche sui 500-700 metri. Nelle aree pianeggianti presenza di banchi di nebbia che andranno comunque in dissoluzione nel corso della mattinata. Il peggioramento si avvertirà maggiormente nelle ore pomeridiane. Venti deboli e mari poco mossi. Temperature che nei valori massimi varieranno dai 3° ai 10°.

Sulle regioni del Centro Italia lieve miglioramento della situazione meteo con vaste aree che rimarranno asciutte. Pioggia invece che rimarrà sia sul Lazio che in Toscana, ma con intensità minore rispetto alle ore precedenti. Gelo e neve sui rilievi con le temperature che resteranno nella media. Nel complesso sul Centro Italia si potrà parlare di giornata più asciutta, ma attenzione alle possibili criticità in arrivo in serata nelle zone interne con qualche rovescio inatteso. Sulla Sardegna rovesci anche a carattere temporalesco, venti moderati e mari poco mossi. Il termometro nei valori massimi oscillerà dagli 8° ai 15°.

Al Sud la situazione peggiore, con cieli coperti e piogge che persisteranno soprattutto in Campania sin dalla mattina. Meteo incerto anche in Calabria e Sicilia, con interessamenti dal pomeriggio anche per la Puglia con forti perturbazioni che riguarderanno soprattutto l’area meridionale. Mari poco mossi e venti deboli chiuderanno lo scenario della giornata. Temperature che nei valori massimo oscilleranno dai 5° ai 15°.