Meteo domani sabato 12 dicembre: imperversa il maltempo con piogge e neve a bassa quota

Meteo domani sabato 12 dicembre: piogge e freddo che arriva al Centro Sud, ma rimangono le nevicate al Nord. La situazione nel dettaglio

Il bollettino meteo per la giornata di domani mostrerà un tempo instabile su alcune regioni, con le piogge che rimarranno ancora protagoniste soprattutto al Centro, mentre sui rilievi alpini ed alcune aree del Nord la neve rimarrà ancora presente. Al Sud si registrerà un lieve miglioramento della situazione rispetto alle ultime 24 ore, anche se a rendere non positiva la giornata ci saranno le temperature in diminuzione. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio al tempo previsto per questo weekend ormai cominciato.

Nelle regioni del Nord la neve rimarrà in scena sui rilievi alpini, e soprattutto sopra i mille metri. Ma non mancheranno spruzzate anche a bassa quota soprattutto nelle ore serali. Nella mattinata soliti banchi di nebbia possibili nelle aree di pianura e piccoli residui anche a carattere temporalesco su Liguria Lombardia ed Emilia Romagna. Nel corso della giornata però la situazione rimarrà migliorata, con cieli meno nuvolosi e piogge che andranno verso l’esaurimento. I venti si manterranno moderati mentre i mari poco mossi. Le temperature nei valori massimi varieranno dai 3° previsti su Bolzano e gli 11° di Trieste.

Sull’Italia Centrale la situazione peggiore, con piogge che dalle ore del mattino investiranno l’area della Toscana e delle Marche, ma anche dell’Abruzzo e del Lazio. Nella pomeriggio anche in queste regioni le piogge andranno in diminuzione con una serata asciutta che porterà ad un tempo migliore nella giornata di domenica. Situazione meteo instabile anche sulla Sardegna, con piogge anche a carattere temporalesco sin dal mattino, e tempo che si alternerà tra acquazzoni e soleggiate sino a sera. I venti saranno sostenuti sull’isola e moderati sul resto delle regioni del Centro. Mari poco mossi. Temperature che nei valori massimi si aggireranno dai 7° di L’Aquila ed i 14° di Cagliari.

Al Sud tempo migliore rispetto ai giorni scorsi, con il bollettino meteo che finalmente non farà registrare criticità particolari. Mattinata abbastanza tranquilla ed asciutta su quasi tutte le regioni, con la tanto attesa tregua che finalmente sembra essere arrivata. L’eccezione negativa sarà rappresentata dalla Sicilia e per brevi momenti della giornata dalla Basilicata. I mari rimarranno poco mossi ed i venti deboli. Temperature in diminuzione ovunque e comprese nei valori massimi dagli 8° di Potenza ed i 15° di Palermo.