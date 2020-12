Mercedesz Henger in una delle sue Instagram Stories ha mostrato il momento in cui fa il tampone per Coronavirus. I fan si preoccupano per lei

La web influencer ha fatto preoccupare i suoi follower di Instagram per una Storia che ha pubblicato nelle ore scorse. Si tratta di un tampone naso faringeo per rilevare la positività o meno da Coronavirus. Immagini che come detto hanno fatto allarmare i suoi fan per le condizioni di salute. Purtroppo sono ancora tanti i casi di positività nel nostro paese in questa seconda ondata che sta portando a numeri critici. Anche se negli ultimi giorni si parla di calo, non bisogna mai abbassare la guardia su una criticità che sta imperversando nel nostro paese ormai dal mese di febbraio scorso. Anche per questo motivo i follower della web influencer hanno mostrato apprensione vedendo il video con il tampone, anche perché sia lei che la mamma Eva nelle ultime ore hanno ricordato una scomparsa importante nella loro vita, con un ricordo che ha commosso il web.

Mercedesz Henger si è riavvicinata alla madre Eva nelle ultime ore. E’ stato il ricordo di un lutto che ha permesso a madre e figlia di mettere per un momento da parte incomprensioni e litigi. La scomparsa di Riccardo Schicchi, il compagno della madre e padre biologico di Mercedesz avvenuta 8 anni fa. Una persona comunque importante nella vita di entrambe le donne. Nel video che abbiamo riproposto sotto di vede la figlia di Eva seduta su uno sgabello di un ambulatorio ed un infermiera che procede con il tampone molecolare al naso. Immagini che hanno fatto pensare al peggio a qualche follower, anche se poi ci ha pensato la diretta interessata a tranquillizzare tutti confermando che si tratta di un controllo di routine proprio per evitare pericoli in questo momento così delicato. Dove basta una piccola disattenzione per rimanere contagiati. Anche per questo si chiede a tutti la massima cautela nel rispetto delle norme di sicurezza.