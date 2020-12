Meteo oggi mercoledì 9 dicembre: imperversa il maltempo, rischio nubifragi e neve

Meteo oggi mercoledì 9 dicembre: nuova perturbazione sull’Italia che investe gran parte delle regioni da Nord a Sud. Tutti i dettagli

Quella di oggi sarà ancora una giornata caratterizzata dal maltempo, con possibilità di nevicate sui rilievi alpini e temporali sulle altre regioni settentrionali. Con venti forti di che permarranno almeno per la prima parte della giornata. Stesso destino per parte del Centro Italia con delle locali schiarite che daranno una tregua per qualche ora. Neve sulla dorsale appenninica al di sopra dei 1200 metri. Al Sud leggero miglioramento della situazione, con qualche regione che potrà beneficiare dell’assenza del ciclone del Nord Europa. Ma diamo uno sguardo dettagliato sul bollettino meteo previsto per la giornata di oggi.

Sulle regioni settentrionali non ci saranno buone notizie, con il maltempo che caratterizzerà anche questa giornata e che sarà ulteriormente in peggioramento per la presenza di nevicate e ghiaccio sui rilievi alpini anche sui 400 metri. Non andrà meglio in Lombardia e Piemonte con possibili temporali che si aggiungeranno ad un quadro di per se già critico per le temperature basse. Cattivo tempo anche in Trentino Valle d’Aosta e Liguria, con interessamenti anche per il Veneto. Nubifragi possibili nelle ore pomeridiane sulle zone interne di queste regioni. Piccoli miglioramenti in Emilia Romagna e Val Padana, con schiarite pomeridiani a segnare una piccola tregua rispetto alle ore precedenti. Temperature in diminuzione e che nei valori massimi toccheranno i 7° e gli 11°.

Nelle regioni centrali presente ancora tracce del ciclone Nordeuropeo, con criticità maggiori sulla dorsale appenninica e nelle aree interne della Toscana e delle Marche, ma attenzione anche alle piogge che saranno di scena anche per la giornata di oggi. Mattinata all’insegna della pioggia e del cattivo tempo su gran parte dell’Italia Centrale, piccoli segnali di tregua sull’area adriatica ma anche sulla Sardegna. Schiarite possibili in queste aree a partire dal pomeriggio. Le temperature resteranno stazionarie e variabili nei valori massimi dagli 8° ai 14°.

Al Sud il bollettino meteo offre uno scenario in lieve miglioramento ad eccezione della Puglia, che insieme alla Calabria Basilicata Campania vedrà protagonista ancora i temporali ed i rovesci soprattutto nelle aree interne. Interessato alla perturbazione anche la Sicilia con parte del Salento. Temperature che nei valori massimi oscilleranno dai 6° ai 14°.