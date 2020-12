Justine Mattera, dal vestito un dettaglio bollente: “Si vedono si vedono”. Ma lei mente

Justine Mattera ha postato una foto su Instagram che ha evidenziato le sue curve bollenti. Ma anche un dettaglio che non è sfuggito ai fan

La showgirl è apparsa in tutta la sua sensualità in uno scatto su Instagram che ha scatenato i suoi follower. Non si tratta della prima volta che accade che la bellezza di origini americane riesce ad attirare l’attenzione su di sé anche a suon di post bollenti. Infatti da mesi l’ex moglie di Paolo Limiti è uno dei personaggi maggiormente seguiti dai suoi fan. Che si tratti di foto o video poco importa, per lei il successo rimane forte, soprattutto perché a 49 anni appare una bellissima donna ed in piena forma fisica. Merito anche dell’attenzione che lascia all’allenamento ed allo sport, con la passione per la bicicletta che le permette di conservare un fisico asciutto e perfetto. Tante donne anche con qualche anno in meno a lei difficilmente riuscirebbero a reggere il confronto in quanto a bellezza ma anche a perfezione fisica.

Justine Mattera riesce a mantenere un rapporto diretto con i suoi follower rispondendo anche ai commenti sotto i post che pubblica. La sua tristezza in questo periodo di emergenza Coronavirus è forte anche per il fatto che restano vietati per motivi di sicurezza gli spostamenti, soprattutto i viaggi internazionali. E per questo motivo lei dopo 20 anni non potrà trascorrere le vacanze natalizie nella sua New York. Tanti gli argomenti affrontati con i follower, dallo sport e la bici alle esperienze personali in periodo di pandemia. Con gli stili di vita che sono cambiati con il passare dei mesi. Il mondo virtuale dei social continua a regalarle emozioni ed affetto. Nell’ultimo post che ha condiviso è emerso un dettaglio bollente che ha fatto impazzire i suoi ammiratori. In un vestito stretto ed aderente ha mostrato un fisico perfetto, ma con il gioco delle trasparenze è emerso una parte del corpo praticamente scoperta. “Sbaglio o si vede un capezzolo?” ha commentato un follower. La risposta della showgirl è stata “Sbagli” ovviamente mentendo e negando quella che sembra proprio l’evidenza. Il post in questione è pubblicato sotto, a voi i commenti.