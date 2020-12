Dayane Mello, ieri avrebbe bestemmiato, un video la incrimina ma subito dopo si riesce a far chiarezza sulle parole dette dalla gieffina, i fan scioccati non ci credono, ecco cosa ha detto

Dayane Mello ha bestemmiato? un video fa il giro del web in cui sembra proprio che la modella brasiliana ci sia cascata, la Mello stava chiacchierando con Cristiano Malgioglio del più e del meno, quando secondo alcuni utenti sul web Dayane si sarebbe fatta scappare una blasfemia, i telespettatori sono ovviamente rimasti scioccati dal video che in pochi minuti è finito su ogni social e pagina gossip, nessuno si aspettava una bestemmia da parte della Mello soprattutto perché si è più volte detta molto credente, ma sarà davvero così? scopriamo cosa ha detto veramente la modella.

Dayane Mello, video compromettente su presunta bestemmia

Il video in questione sarebbe questo, ieri in tarda notte la Mello stava parlando con Malgioglio e la Ruta in cucina, i tre vippponi stavano commentando il percorso di Patrizia De Balnck nel Gf Vip, Dayane ha confessato che lei per la Contessa faceva moltissime cose, le preparava da mangiare e la aiutava in tutto, invece Cristiano ha detto che preferisce essere autonomo e pensare lui a se stesso.

Intanto Malgioglio ha fatto una domanda alla Ruta chiedendole “ma la Contessa non cucinava vero?“, e Dayane non ascoltando quello che stavano dicendo, come se fosse distratta, si è concentrata a guardare la foto che Cristiano ha attaccata al suo microfono, in questo momento avrebbe detto la presunta bestemmia, che poi andando ad analizzare si è scoperto che non si tratta di una blasfemia, ma la Mello avrebbe detto “che foto madonna” accompagnata da una risata, infatti in molti hanno notato che quando ha detto queste parole ne Cristiano ne Maria Teresa hanno fatto o detto qualcosa, segno che Dayane non ha bestemmiato.

Vedendo il video effettivamente sembra di sentire una bestemmia, come qualcuno ha ipotizzato su twitter facendo girare immediatamente il video, ma dopo qualche ora è stato fatto girare un altro video con l’audio rallentato, qui sotto la clip che smentisce la bestemmia di Dayane.

Per fortuna non c’è stata nessuna bestemmia e quindi non ci sarà nessuno squalifica per Dayane Mello.