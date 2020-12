Wanda Nara esagera davvero: senza veli sul cavallo per la “sensazione di libertà”

Wanda Nara ha postato una foto su Instagram che ha mostrato ai fan la sua sensualità: senza veli sul suo cavallo ha scatenato qualche critica

Non è la prima volta che la moglie di Mauro Icardi riesce a scatenare la passione dei follower nei suoi confronti, che soprattutto su Instagram riescono a scatenare piogge di like e di commenti per esprimere il loro gradimento nei suoi confronti. Un successo clamoroso per lei sui social, con i suoi 7,2 milioni di seguaci che non perdono l’occasione per far sentire la loro passione nei suoi confronti. Ma c’è anche da dire che per Lady Icardi ci sono anche forti critiche per il comportamento che spesso non viene definito esemplare. Prima il silenzio sulla scomparsa di Diego Armando Maradona, poi tanti episodi che hanno fatto nascere alcune perplessità nei confronti dei follower che non le perdonano degli eccessi che probabilmente potrebbe evitare. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha forse un tantino esagerato.

Wanda Nara ha raccolto tantissimi consensi nell’ultimo periodo sui social. Per la verità quando mette in mostra le sue curve sono tanti i follower che scatenano la loro passione nei suoi confronti. Doti fisiche e curve bollenti che non scopriamo oggi, la bellezza argentina sa bene come fare per scatenare i suoi ammiratori. Ma qualche volta probabilmente esagera, come per esempio accaduto nell’ultimo scatto che ha posto in evidenza le sue curve bollenti che hanno fatto impazzire i suoi ammiratori. Insomma, odio ed amore per l’agente del marito calciatore del Psg, con i like che spesso vengono bilanciati da critiche feroci nei commenti. Il post a cavallo completamente nuda e coperta parzialmente solo da un cappello da cowboy ha attirato forti critiche da parte dei fan. Che hanno evidenziato come lo scatto fosse troppo oltre. Infatti non c’è davvero spazio per l’immaginazione nello scatto che abbiamo riproposto sotto lasciando a voi ogni commento.