Selvaggia Roma si è rifatta, ecco le foto del prima e dopo degli interventi chirurgici, scopriamo quanto ha speso per rifarsi

Non è un mistero il fatto che Selvaggia Roma si sia sottoposta a innumerevoli interventi chirurgici, molti telespettatori, nel vederla entrare nella casa del Grande Fratello Vip, non l’hanno riconosciuta, infatti da quanto è stata protagonista con il suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo, a Temptation Island, la Roma è decisamente cambiata, ebbene la 30enne ha scelto di modificare alcune parti del suo copro, scopriamo quali e quanto a ha speso per diventare così.

Selvaggia Roma è rifatta, è stata lei stessa ad ammetterlo pubblicamente, ma comunque rimane un dato di fatto vedendo le sue foto di quando era a Tempatation Island, la Roma ha deciso di utilizzare la chirurgia perché non si piaceva fisicamente, ha voluto diventare più bella andando a modificare quelle parti del corpo che non le piacevano e per essere più sicura di sé, per prima cosa ha deciso di rifarsi il seno, ormai quasi tutte le influencer o comunque chi frequenta in modo della Tv decide di ingrossarsi questa parte del corpo, per essere più sensuale, la gieffina ha confessato di aver speso circa 6.000€ per questo intervento.

Dopo il seno ha voluto gonfiarsi le labbra, facendo diverse sedute di filler per avere una bocca più carnosa, anche questo intervento è un must per i volti dello spettacolo, ovviamente i telespettatori hanno notato subito questo cambiamento di Selvaggia, è evidente il ritocchino alle labbra anche perché sembrerebbe sproporzionato rispetto alle labbra che aveva prima, la Roma non ha specificato quante sedute abbia fatto di filler ma questo intervento le è costato tra i 150 e i 200€ a seduta.

Leggi anche->Laura Pausini sbotta contro un hater, il commento epico fa impazzire i fan

La gieffina avrebbe pure fatto il filler alle guance, infatti oggi non è più scavata come durante il suo periodo nel villaggio, ha le guance più toniche e sode, il prezzo per questo intervento di 300€ per ogni iniezioni di acido ialuronico, anche questa chirurgia ha un costo molto elevato, ma la web influencer non poteva rinunciare ad avere delle belle guance piene.

Altro intervento per Selvaggia molto importante è stato quello al naso, per la Roma la gobbetta che aveva era motivo di insicurezza, per questo motivo ha scelto di toglierla definitivamente, normalmente una rinoplastica costa intorno a 6-8mila€.

Dopo la sua evidente trasformazione, Selvaggia ha voluto fare una dichiarazione sul suo cambiamento fisico dicendo di non essere stra rifatta né completamente di plastica, la Roma ha detto di essere sempre stata così solo che prima la riempivano di steroidi e per questo sembrava tutta gonfia ha confessato “mi hanno indotto nel mondo degli anabolizzanti, rovinandomi. Sono sempre stata così in realtà. Ho riempito una piccolissima parte di labbra e zigomi, anche se ho sempre avuto le guanciotte anche prima di entrare nel programma, ho tolto la gobba al naso e rifatto il seno, ero diventata una tavola” quindi Selvaggia dice di non ha fatto un grande cambiamento, lei è sempre stata così a parte qualche piccolo ritocchino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Leggi anche->Gf Vip: Franceska Pepe svela perché non parteciperà più ai programmi tv

Selvaggia Roma oltre a questi interventi chirurgici si è sempre allenata costantemente per avere un aspetto fisico impeccabile, quindi il merito non è solo della Chirurgia plastica ma anche suo, ogni giorno andava in palestra e seguiva una corretta alimentazione in cui ha eliminato del tutto i carboidrati. Vedremo se nella casa del Gf Vip, svelerà altri ritocchini che ha nascosto ai suoi followers.