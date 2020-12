Meteo domani mercoledì 9 dicembre: maltempo senza tregua, rischio nubifragi e neve

Meteo domani mercoledì 9 dicembre: continuano le perturbazioni forti in tutta Italia, con rischi nubifragi e nevicate da Nord a Sud

Bollettino meteo che continuerà nel segno del maltempo anche nella giornata di domani, con temporali e neve che si abbatteranno sulla penisola anche dal mattino. Il tempo instabile porterà criticità al Nord ed al Centro con possibili nevicate sui rilievi anche a partire dai 400 metri sulle Alpi e sui 1200 metri sulla dorsale appenninica. Tregua che si manterrà sui settori adriatici, mentre al Sud la situazione andrà avanti all’insegna dell’instabilità e del maltempo. Vediamo cosa accadrà nello specifico sulla penisola nella giornata di domani con il dettaglio dalle regioni

Al Nord come detto il bollettino meteo non sarà dei migliori. Il maltempo si manifesterà sui rilievi alpini con nevicate e ghiaccio, ma attenzione ai possibili temporali che si abbatteranno su Lombardia e Piemonte soprattutto dalle ore pomeridiani, brutto tempo anche in Liguria ma anche Valle d’Aosta e Trentino. Giornata con forti criticità anche su Veneto con possibili nubifragi. Neve sulle Alpi dai 400 metri in poi sul Nordovest. Piccola tregua sull’Emilia Romagna ed area della Val Padana. Le temperature nei valori massimi varieranno dadi 7° registrati al Nordovest agli 11° delle regioni del Nordest.

Sul Centro Italia la situazione di incertezza ed instabilità proseguirà anche nella giornata di domani. Con le criticità maggiori sui rilievi appenninici anche se non mancheranno temporali forti anche sulle aree pianeggianti. Pioggia in Toscana, con l’area tirrenica che resterà quella maggiormente interessata al peggioramento in atto delle prossime ore. Rovesci che si alterneranno a schiarite nel corso della mattinata, poi temporali e temperature in diminuzione nel corso del pomeriggio e della sera. Adriatico in miglioramento così come la Sardegna che farà registrare più schiarite rispetto alla giornata di oggi. Temperature che nei valori massimi varieranno dagli 8° ai 14°.

Al Sud la situazione meteo non porterà troppi miglioramenti, anche su parte della Puglia si assisterà ad una riduzione delle piogge e temporali rispetto alle ultime ore. Situazione abbastanza critica in Campania Basilicata e Calabria, con interessamenti su parte del Salento e della Sicilia. La giornata di queste regioni sarà ancora caratterizzata da piogge e temporali. Le temperature nei valori massimi varieranno dai 6° ed i 14°.