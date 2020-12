Carmen di Pietro, la confessione: “Con Maradona una relazione bollente. Vi racconto tutto”

Carmen di Pietro ha lasciato tutti senza parole dopo le confessioni riguardo le sue notti bollenti con Diego Armando Maradona. I dettagli

La morte di Diego Armando Maradona continua a regalare retroscena in tutto il mondo. Il dolore per la scomparsa del calciatore più forte di tutti i tempi ancora non è svanita, con l’Argentina e la città di Napoli che hanno pianto tanto nei giorni successivi alla conferma della scomparsa del campione. Ma in queste settimane stanno emergendo anche tante brutte storie, a partire dalle ombre che aleggiano sul decesso di Maradona fino alla guerra per l’eredità che sta probabilmente facendo emergere il peggio dai tanti personaggi coinvolti nella faccenda. In attesa che si possa far luce con chiarezza alle criticità che hanno portato al decesso per arresto cardiaco il 25 novembre scorso, c’è una confessione della ex moglie di Sandro Paternostro che ha lasciato tutti senza parole. La showgirl parla anche di una relazione tra lei ed il campione argentino, facendo riferimento ovviamente al periodo della sua permanenza al Napoli.

Carmen di Pietro ha rilasciato nelle scorse ore delle dichiarazioni bollenti sulla relazione che avrebbe avuto con Diego Armando Maradona. Si fa riferimento agli anni della permanenza a Napoli del calciatore argentino, con i due che avrebbero vissuto una relazione clandestina per non far emergere la notizia. La showgirl ha dichiarato che gli incontri con il Pibe de Oro avvenivano in completo anonimato in un hotel nei presso della stazione. Ma sono i dettagli bollenti sulla loro presunta relazione che hanno fatto scalpore. In quanto non sono stati risparmiati anche dei retroscena molto intimi. Le parole a Grand Hotel mostrano il fatto che lei non era attratta dalla bellezza di Maradona, ma dal suo corpo muscoloso ed a quei “riccioli scuri che lo rendevano sexy”. Poi la confessione: “Io e Diego ci vedevamo 4-5 volte al mese, in un albergo nei pressi della stazione. Una volta ha anche abbandonato il ritiro per vederci dicendo di correre da un amico malato. Lui chiamava una mia amica e diceva posto ed ora e la mia amica avvertiva me. Della cosa sapevano solo i lavoratori dell’albergo”.

Poi l’aneddoto piccante che la showgirl non risparmia di raccontare: “Era molto passionale. Una volta io ero in anticipo in hotel e feci una doccia. Quando arrivò in stanza mi chiese se poteva continuarmi ad insaponarmi, e tornammo nella vasca. Quando mi sono stancata di dovermi nascondere ho deciso di chiudere la storia, anche perché ero consapevole di non poter mai vivere quella relazione alla luce del sole”. La showgirl fa anche sapere di non avere nessun rimpianto di quello che ha fatto e di aver amato Maradona, pur forse sapendo di non poter chiedere di più al campione argentino.