Sara Croce: il selfie in bagno della Bonas di Avanti un altro scatena Instagram – VIDEO

Sara Croce ha postato una serie di Instagram Stories che hanno messo in evidenza le sue curve da capogiro. Follower scatenati e pazzi di lei

Bellissima ed irresistibile su Instagram così come in televisione, la showgirl e modella ha scatenato Instagram con una serie di storie non per deboli di cuore. Insieme al suo Gianmarco Fiory ha messo in evidenza ancora una vola la sua estrema bellezza e sensualità, che non lascia indifferenti i follower. Grande la sua popolarità, con il passaggio dal ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin a Bonas di Avanti un altro ha ottenuto la consacrazione come personaggio pubblico amatissimo dai suoi ammiratori. Le sue apparizioni televisive nel programma di Paolo Bonolis ricevono consensi unanimi da parte degli spettatori che si dicono pazzi di lei. Ma anche su Instagram le sue uscite raccolgono tantissimi attestati di stima da parte di chi non resiste alle sue foto e video che pubblica.

Sara Croce ha avuto alcuni problemi nel corso dell’estate a causa della fine della relazione con il magnate iraniano Hormoz Vasfi, che aveva chiesto un risarcimento di un milione di euro ritenendo che la relazione della Venere di Garlasco sia stata solo un modo per approfittare della sua agiatezza economica. Superato questa criticità, la showgirl si gode la relazione con il suo Gianmarco Fiory, e si diverte nel provocare i suoi ammiratori che stravedono per lei e per le sue curve bollenti. Nelle ultime Instagram Stories ha stupito i suoi follower mettendo in evidenza le sue qualità che fanno davvero impazzire i suoi ammiratori. Prima in auto con il fidanzato con un primo piano che ha evidenziato la sua bellezza ma anche un décolleté che non è passato inosservato. Poi con un selfie che ha fatto impazzire Instagram ed i follower che non hanno resistito alla sua sensualità. Immagini che non hanno bisogno di ulteriori commenti, e che lasciamo giudicare a voi.