Nina Moric da censura: l’ex di Corona senza veli scatena forti critiche sul web

Nina Moric ha scatenato forti critiche sul web per via di un post che ha pubblicato: senza veli ha mostrato le sue curve. L’ira dei follower

L’ex modella di origini croate ha sbalordito i follower di Instagram con uno scatto che nessuno si aspettava. Dopo quello pubblicato qualche giorno fa sempre con una chitarra in mano a coprire le sue curve, questa volta è andata addirittura oltre. Sempre in tema con l’argomento ‘musicale’, ha voluto replicare la foto di qualche ora prima. Ma gli effetti non sono stati positivi per lei anche perché una parte dei follower l’ha criticata fortemente. Non gradito l’atteggiamento della stragrande maggioranza dei fan che non hanno apprezzato il suo volersi mettere in mostra in quel modo. Sembra quasi che non venga perdonata quella che è stata vista come una leggerezza in un momento delicato della vita di suo figlio Carlos. Poche settimane fa infatti lo screzio con l’ex marito Fabrizio Corona, con la figura del figlio che è rimbalzata da genitore a genitore con accuse anche forti che si sono susseguite.

Nina Moric si è detta perplessa del comportamento dell’ex marito, e di voler pensare solo ed esclusivamente alle sorti del figlio. Ma questi due scatti che ha pubblicato in pochi giorni hanno fatto esprimere delle forti perplessità sul suo conto. “Che bisogno c’è di mettersi in mostra così?” ha commentato qualche follower. Tanti in effetti co sono andati anche in modo duro, con offese impronunciabili che mai si dovrebbero leggere sotto i post su Instagram. Anche perché non è un modo civile di state sul web. In ogni caso purtroppo ci sono state tante critiche per lei, di sicuro non per il suo fisico che resta perfetto e con delle curve da capogiro. Quanto piuttosto per la situazione personale che si trova a vivere e che per qualcuno dovrebbe sconsigliare certi atteggiamenti. Foto che abbiamo postato sotto, voi cosa ne pensate dello scatto dell’ex modella?