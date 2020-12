Meteo oggi lunedì 7 dicembre: permane l’instabilità su tutte le regioni. La settimana

Meteo oggi lunedì 7 dicembre: prossimi giorni ancora all’insegna del maltempo e delle perturbazioni diffuse su tutte le regioni. La settimana

Non si ferma l’ondata di maltempo che ha investito l’Italia in questo inizio di dicembre. Nevicate e temporali hanno caratterizzato la scorsa settimana, ma dal bollettino meteo della seconda settimana dell’ultimo mese del 2020 le cose non sembrano andare meglio. Infatti il ciclone proveniente dal Nord Europa continua a far sentire la propria presenza su tutta la penisola, con le nevicate nelle regini settentrionali ed i temporali al Centro Sud che non lasciano tregua. Anche questa appena cominciata sarà dunque una settimana abbastanza critica, con l’abbassamento delle temperature che contribuiranno a rendere complicate le giornate. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetterà nel dettaglio nella settimana.

Maltempo diffuso nella giornata di oggi e anche per quella dell’Immacolata, con nuvole e tempo grigio su gran parte delle regioni, ma anche rischi temporali sui rilievi alpini e prealpini. Forti piogge in Friuli e Liguria, ma non mancherà la neve al di sopra dei mille metri. Sulla Sardegna rovesci e vento di Scirocco, criticità che investiranno anche le altre regioni del Centro e del Sud. Ma il vero peggioramento si avrà nella giornata di martedì 8, con rischi alluvioni nel Nordest e anche al Centro. Situazione meteo leggermente migliore nelle regioni meridionali con qualche tregua di qualche ora durante la giornata. Mercoledì 9 la giornata sarà caratterizzata da piogge diffuse su tutto il territorio, con il versante tirrenico maggiormente interessato dalle criticità. Neve sempre presente al Nord e con maggiore insistenza sui rilievi alpini, ma anche su quelli appenninici.

Giovedì la perturbazione si intensificherà al Sud ed al Centro, con piogge che si manifesteranno su Campania Lazio Umbria e Marche, con il resto delle regioni comunque invase da tempo grigio e rovesci anche a carattere temporalesco. Miglioramenti al Nord con una tregua che farà rifiatare molte regioni dopo giorni di abbondanti piogge. Venerdì 11 e sabato 12 il Nord continuerà a beneficiare di ulteriori miglioramenti, con soleggiate su tutte le regioni, con l’alta pressione che caratterizzerà anche la due giorni anche al Centro Italia. Domenica 13 il maltempo si concentrerà maggiormente in Sicilia, con il resto delle regioni che godranno di una tregua generale. Anche se al Sud non mancheranno piogge anche a carattere temporalesco.