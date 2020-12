Salvatore Esposito stupisce tutti: Genny di Gomorra fa una dedica speciale su Instagram

Salvatore Esposito, per tutti Genny Savastano di Gomorra, ha fatto una dedica su Instagram che ha lasciato i follower davvero senza parole

Protagonista assoluto di Gomorra La Serie, l’attore napoletano è tra i personaggi più amati dal pubblico, soprattutto per il successo che ha riscosso nei panni di Genny Savastano. Nelle scorse ore si è appreso da un ordinanza del comune di Napoli che le riprese della nuova serie sono cominciate, con l’interessamento del Centro Direzionale, che è stato chiuso al pubblico per alcune ore nell’area dei parcheggi sotterranei. L’attesa per migliaia di fan è finita, con il ritorno di una delle serie più celebrate dal pubblico, e che ha messo in risalto gli aspetti della criminalità organizzata in alcune aree della città. Tante le attese per un progetto che i diretti interessati, non solo Esposito, stanno annunciando da qualche giorno. Ancora pochi mesi e si potrà conoscere le sorti dei protagonisti della serie che nelle passate edizioni hanno tenuto incollati gli spettatori agli schermi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvatore Esposito (@salvatoreesposito)

Salvatore Esposito è un personaggio molto amato dal pubblico. Ma anche molto seguito sui social. Nei giorni scorsi anche lui ha partecipato alla commozione per la scomparsa di Diego Armando Maradona, il campione argentino che ha regalato tantissime emozioni alla squadra del Napoli di cui anche “Genny” resta tifosissimo. Un post che ha commosso i napoletani, anche perché è nota la passione del protagonista di Gomorra per i colori azzurri. Come detto parliamo di un personaggio amatissimo e seguitissimo anche sui social. Poco fa ha voluto fare una dedica ad una persona importante della sua vita. Gli auguri speciali per il fratellino, con una frase ed una foto che è stata molto apprezzata dal pubblico. “Tanti auguri al mio piccolo fratellino Chris 💙 Qui eri piccolo ora sei diventato un ometto 💙”. Tanti i like ed i commenti al post che abbiamo pubblicato sotto.