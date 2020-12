Nina Moric fa impazzire i follower di Instagram: senza veli, si copre con una chitarra

Nina Moric ha scatenato i follower di Instagram con un post che ha messo in evidenza le sue curve bollenti che ha tentato di coprire con una chitarra

L’ex di Fabrizio Corona riesce sempre a far parlare di se, sia nelle apparizioni televisive che dai social. Tante le querelle che nel corso di questi mesi hanno riguardato l’ex modella di origini croate che da anni si trova nel nostro paese. Di lei possiamo parlare, nel bene e nel male, di personaggio pubblico. L’apice della sua notorietà è stato raggiunto con il matrimonio di Fabrizio Corona, che è fallito dopo la nascita del figlio Carlos. L’incontro con Luigi Favoloso, l’attuale compagno di Elena Morali, ha peggiorato ulteriormente la sua vita privata, con delle liti anche forti che sono sfociate anche in azioni legali che ancora non hanno trovato una fine. Quando tutto sembrava aver trovato un epilogo felice, almeno con una tregua con l’ex Fabrizio Corona, ecco che per lei la situazione è crollata ancora una volta.

Nina Moric ha avuto delle discussioni forti con Fabrizio Corona a causa di alcune vicende che hanno riguardato il figlio Carlos. Che adesso sembra trovarsi con lei come confermano alcuni post che ha pubblicato nelle scorse ore. Con la battuta sulla partecipazione al Festival di Sanremo del figlio con un video che lo mostra intento nelle sue performance da cantante. L’ex modella e personaggio televisivo è ancora oggi considerata come una delle donne più belle e sensuali, con un fisico da modella e delle curve che fanno impazzire i suoi ammiratori. Il post che ha pubblicato poco fa ha messo in risalto le sue qualità che non passano inosservate. Post bollente che ha infiammato i follower. Completamente senza veli ha provato a coprire le sue curve con una chitarra, con il gioco del vedo non vedo che ha fatto impazzire i suoi follower. Post che abbiamo pubblicato sotto lasciando anche stavolta a voi i commenti.