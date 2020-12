Meteo domani domenica 6 dicembre: ciclone in azione, piogge temporali e neve sull’Italia

Meteo domani domenica 6 dicembre: una giornata nera per l’Italia, con piogge temporali e neve su tutto il territorio. I dettagli

Una domenica nera quella di domani in tutta Italia. Il ciclone in azione da alcune ore sta continuando a creare forti criticità su tutto il territorio nazionale. Con nevicate al Centro Nord e forti piogge e temporali al Sud. Non un bellissimo weekend quello che sta per concludersi in quanto a condizioni meteo. Che come abbiamo anticipato anche nei bollettini precedenti, è fortemente condizionato dal maltempo. Nevicate in alta quota e pioggia mista a neve su tutte le regioni del Nord. Non ci sarà speranza di tregue nell’arco della giornata sia sul versante occidentale che in quello orientale. Le temperature in forte riduzione nei valori massimi varieranno dai 3° di Torino ed i 14° di Trieste.

Al Centro il tempo rimarrà fortemente condizionato da piogge e temporali diffusi. Rischio allerte nubifragi in molte regioni, con maltempo e grandine i Toscana ed Abruzzo, ma anche Marche e Lazio potrebbero essere interessate da grandinate e ghiaccio. Insidie che costringeranno la Protezione Civile a diramare bollettini di vario colore e rischio criticità per tutto l’arco della giornata. Si consiglia di evitare spostamenti se non strettamente necessari sino a sera. Le temperature nei valori massimi nelle regioni centrali oscilleranno dai 10° ed i 14°. Anche in Sardegna il tempo sarà condizionato da temporali e forti venti per l’intera giornata.

Nelle regioni meridionali la situazione sarà simile a quella di oggi, con tutte le regioni che presenteranno un cielo coperto e grigio sin dalla mattinata. Forti rischi in Campania Calabria e Puglia, con le temperature che si manterranno leggermente in aumento rispetto alle ultime ore solo per la presenza di forti venti si Scirocco che si abbatteranno non solo nelle aree interne ma anche sulle coste. Nell’arco del pomeriggio possibili schiarite in Sicilia, con la situazione meteo che potrebbe portare a delle schiarite dando così una tregua in parte della giornata. Le temperature nei valori massimi varieranno dai 10° di Potenza ed i 17° di Palermo.

In serata possibili miglioramenti in vista di un lunedì che sarà di sicuro migliore della domenica e che eviterà ulteriori criticità.