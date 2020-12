Guendalina Canessa, incidente in auto con la figlia: “Un grande shock”

Tanta paura per Guendalina Canessa che con la figlia ha fatto un incidente d’auto. Lo racconta in un post Istagram e alla figlia scrive: “Sei stata così forte!“.

Brutta disavventura per Guendalina Canessa e la figlia Chloe, che sono state protagoniste di un incidente d’auto. Lo spavento è stato tanto, ma fortunatamente entrambe stanno bene. La mamma ha deciso di raccontare su Instagram come sono andate le cose e ha ringraziato la figlia: “Sei stata così forte, brava e coraggiosa!“. Ecco che cosa è successo.

È successo al ritorno da scuola, l’ex concorrente del Grande Fratello è rimasta coinvolta insieme alla figlia Chloe in un incidente stradale che l’ha lasciata molto provata. Essenziale per lei è stata la piccola Chloe, di soli 7 anni, che è riuscita a far mantenere la calma alla mamma in un momento così complicato. A svelare come sono andate le cose è stata proprio la stessa Guendalina Canessa che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un lungo post per ringraziare la sua bambina. “È incredibile quanto possiamo imparare dai bambini!“, ha scritto in didascalia tra le altre cose l’ex moglie di Daniele Interrante.

L’incidente: cosa è successo

Alle domande dei followers su che cosa fosse successo a madre e figlia ha risposto la stessa Guenda tramite delle IG stories, nelle quali ha raccontato la dinamica degli eventi. “Mi sono spaventata tantissimo“, comincia a raccontare la showgirl, continuando: “Credevo di aver fatto molto male, se non peggio, a un signore. Avevo i vetri tutti appannati, non vedevo nulla“, ha confessato la Canessa, facendo sapere che fortunatamente stanno tutti bene, compreso il signore del racconto.

È stato solo “Un grande shock“, si è sfogata la donna, che ha dedicato poi un intero post Instagram alla sua piccola ma molto coraggiosa Chloe.

La dedica su Instagram alla figlia Chloe

Le parole che Guenda dedica alla figlia nel post Instagram sono parole da mamma orgogliosa, fiera di avere una figlia così coraggiosa. La piccola, nata nel 2013 dall’amore con Daniele Interrante, nonostante la sua tenera età è infatti riuscita a fare una cosa “da grandi”: aiutare la mamma in un momento di shock, calmandola e rassicurandola.

“Oggi ci è successa una cosa molto spiacevole in macchina al ritorno da scuola“, racconta l’ex gieffina in didascalia al post, e poi si riferisce direttamente alla figlia: “Io sono andata nel panico più totale!!! ma tu sei stata così forte, così brava e coraggiosa!!“. La mamma orgogliosa fa riferimento al momento dell’incidente: mentre lei è andata in panico, la figlia di soli 7 anni è riuscita infatti a mantenere la calma.

“È incredibile quanto possiamo imparare dai bambini!!! Grazie Vita mia, Non so come farei senza di te!! Sei una forza della natura e io sono fiera di te”, ha concluso teneramente la showgirl, che ha ricevuto istantaneamente tutto l’appoggio e l’affetto da parte dei numerosi followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Canessa (@guendalinacanessa)

Leggi anche -> Auguri alla figlia di Rocío Morales e Raul Bova: su Instagram la foto inedita del parto

Leggi anche -> X Factor, Mika fa “una gaffe” e svela un segreto su Hell Raton

Leggi anche -> Aurora Ramazzotti, il regalo piccante di un fan, “non voglio scandalizzarvi”