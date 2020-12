Caterina Balivo, il vestito corto fa impazzire il web: “Il regalo più bello di tutti”

Caterina Balivo ha postato una foto su Instagram mostrando la sua perfezione fisica che non è passata inosservata. Follower pazzi di lei

La conduttrice rimane tra i personaggi pubblici più apprezzati dai follower di Instagram. Ma c’è da dire che anche nelle sue apparizioni televisive la quarantenne napoletana è seguitissima, anche se da qualche mese manca ai suoi telespettatori. Dall’emergenza Coronavirus nel nostro paese infatti ha deciso, per la delusione dei fan, di prendersi un periodo di vacanza dal lavoro che ama. Niente conduzioni per un po’, solo famiglia ed affetti personali in attesa di tempi migliori. Una volontà assolutamente da rispettare in una fase critica per il nostro paese, ma come detto non condivisa dalla maggioranza dei suoi ammiratori. Che ne apprezzano non solo la bravura davanti allo schermo ma anche le doti fisiche. Per poterla seguire i fan sono costretti a seguirla sui social, in particolar modo su Instagram dove mantengono anche un rapporto diretto con lei.

Caterina Balivo su Instagram è davvero molto attiva. Anche in questo periodo non facile per l’Italia, ed in prossimità di feste natalizie che saranno diverse da tutte le precedenti, riesce sempre a regalare un sorriso ai follower. O quantomeno uno spunto riflessivo che possa indurre ad una discussione costruttiva su argomenti di pubblico dominio. Poco fa ha pubblicato una foto che ha suscitato l’interesse generale sia per il suo aspetto fisico che per i contenuti che ancora una volta ha regalato ai follower. In un vestitino nero aderente ha messo in risalto le sue curve ed un fisico perfetto. Ma è stato anche il contenuto del post che è stato davvero apprezzato dai follower: “#Idearegalo2020 che può sembrare banale ma se pensato per la peculiarità della persona che lo riceve e con una dedica ad hoc, un libro è il regalo più bello di tutti! Andate in bio e troverete il link del nuovo blogpost su #caterinasecrets 📚 Entrare nelle librerie di quartiere è sempre bellissimo e inutile dire, mai come in questo periodo, è più che un piacere 💕 #caterinabalivo”.