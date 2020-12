Rocío Morales festeggia il compleanno della figlia con una dolce foto su Instagram del momento in cui è nata Luna insieme ad un felicissimo papà Raul Bova. La fotografia ha fatto commuovere il web e numerosissimi sono stati i commenti da parte dei followers.

Ha commosso tutti la fotografia che Rocío Muñoz Morales ha condiviso per celebrare il giorno di compleanno della piccola Luna, la sua prima figlia avuta insieme all’attore Raul Bova.

Rocío Muñoz Morales e Raul Bova sono la coppia perfetta, e l’arrivo della loro prima figlia Luna nel 2015 ha segnato un passo importante per la coppia: i due infatti sono diventati per la prima volta genitori. La gioia si è poi duplicata con la nascita della secondogenita Alma nel 2018, e adesso entrambi i genitori sono pazzi d’amore per le due figlie.

In particolare mamma Rocío, 32 anni, su Instagram condivide spesso post che hanno come protagoniste le figlie, esprimendo a cuore aperto l’amore che prova per loro.

Ma l’ultima foto che ha condiviso è del tutto inedita: si tratta di una fotografia risalente al momento subito successivo al parto di Luna, alla quale la modella ha accostato una dolce dedica.

Il dolce post su Instagram

“Cinque anni fa insieme a te è nata la parte migliore di me: grazie di esistere Luna. Auguri amor mio!“, questo il testo del post Instagram che l’attrice e modella spagnola ha scelto di accostare alla bella fotografia che ha condiviso sul social. Lo scatto infatti risale a solo pochi istanti dopo il parto di Luna, la primogenita avuta con Raul Bova il 2 dicembre del 2015. Nella fotografia i due genitori appaiono già innamorati della piccola, e la neo mamma anche se visibilmente stanca è all’apice della gioia. Anche a Raul, sua dolce metà, Rocío dedica delle tenere parole: “Grazie per essere stato il compagno perfetto d’avventura“, scrive infatti in conclusione alla didascalia del post.

La storia d’amore tra Raul e Rocìo

I due attori si erano conosciuti nel 2011 sul set del film “Immaturi – Il viaggio” in un momento complicato. L’attore romano infatti in quel periodo si stava separando dall’ex moglie Chiara Giordano dalla quale ha avuto i primi due figli: Alessandro Leon, di 20 anni, e Francesco, di 19 anni.

È quindi dal 2012 che Rocìo e Raul formano una coppia, anche se, come aveva raccontato a proposito qualche tempo fa la modella e attrice: “All’inizio è stato tutto molto complicato. Faticavo a capire tutta l’attenzione che si era scatenata intorno a noi. A salvarmi è stato il sentimento fortissimo che mi lega a Raoul“.

