Meteo domani venerdì 4 dicembre: in arrivo tre giorni di nevicate forti, Alpi sommerse

Meteo domani venerdì 4 dicembre: situazione in peggioramento su tutto il Nord del paese, con nevicate anche a bassa quota. Tutti i dettagli

Il bollettino meteo per la giornata di domani non promette niente di buono soprattutto nelle regioni del Nord e del Centro. Situazione migliore nelle aree meridionali con molte regioni che respireranno dalla tregua per il maltempo ma manterranno temperature basse nella media stagionale. Nelle regioni settentrionali nevicate ancora anche a bassa quota, con le Alpi che saranno sommerse da vere e proprie tempeste di neve. Si preannunciano tre giorni difficili su gran parte del territorio. Ma andiamo a dare uno sguardo nel dettaglio al tempo che ci aspetterà nella giornata che inaugurerà il prossimo weekend.

Nelle regioni del Nord il tema sarà unico ed inequivocabile: nevicate ovunque, soprattutto nelle regioni ad Ovest, con ghiaccio e neve a bassa quota. Sulle alpi una vera e propria nevicata continua porterà forti criticità, con le temperature che già in queste ore sono crollate anche di parecchi gradi. Nel pomeriggio e fino a sera la situazione non cambierà su tutte le regioni, mentre su parte della Lombardia e dell’Emilia Romagna si abbatteranno piogge miste a neve e grandine che peggioreranno ulteriormente lo scenario. Venti moderati e mari mossi a concludere lo scenario. Le temperature nei valori massimi si aggireranno dai 3° ed i 13°.

Sulle regioni del Centro la situazione meteo sarà di lieve miglioramento della situazione rispetto alla giornata precedente. Rimarranno le piogge sulla Toscana e le Marche, ma in generale si affaccerà sulle restanti regioni anche un pallido sole che si alternerà ad addensamenti anche diffusi nel pomeriggio. Tempo variabile quindi, in attesa di un peggioramento nelle ore serali. Nevicate e ghiaccio sui rilievi appenninici. Temperature che nei valori massimi oscilleranno tra gli 8° ed i 17°. Sulla Sardegna tempo variabile con schiarite e piogge sparse che si alterneranno fino a sera. Venti forti e mari mossi anche sull’isola.

Sulle regioni del Sud la situazione apparirà in leggero miglioramento. Con il sole che tornerà a splendere su gran parte delle regioni. Ma le temperature anche qui saranno al ribasso, con rovesci anche a carattere temporalesco che si abbatteranno nel corso della giornata su Puglia Campania Calabria e Sicilia. Temperature che nei valori massimi varieranno dai 7° di Potenza ed i 16° di Palermo.