Melory Blasi è incinta e su Instagram svela se il bambino sarà maschio o femmina. I commenti dei followers sotto il video della sorella di Ilary Blasi sono scatenati.

Sarà un maschio o una femmina il bambino di cui Melory Blasi è incinta? La sorella della nota conduttrice Ilary Blasi lo ha svelato tramite un post sul suo profilo personale di Instagram: il video del gender reveal ha mostrato la grande gioia dei prossimi genitori ed emozionato tutti i followers.

Una vita lontana dai riflettori

A differenza di Ilary, la sorella Melory si è sempre tenuta lontano dal mondo dello spettacolo. Lavora infatti attualmente in uno studio oculistico, dopo avere terminato gli studi all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma ed essersi laureata nel 2012 in Ortottica e Assistenza Oftalmologica. Nata nel 1990, è la sorella minore della famiglia Blasi, mentre la maggiore è invece Silvia, che con le altre due sorelle formano un trio perfetto e affiatato.

Pur non avendo niente a che fare con gli studi televisivi il suo account Instagram ha raggiunto una discreta popolarità: quasi 30 mila followers, un numero notevole per una persona non appartenente al mondo dello spettacolo. Sarà forse anche per merito della sorella famosa, però i numeri dei suoi seguaci le permettono di mantenere una sorta di carriera come influencer: non è raro infatti vederla impegnata nelle IG stories mentre sponsorizza un prodotto piuttosto che un altro.

L’amore con Tiziano Panicci è nato ormai tanto tempo fa e dopo ben otto anni di fidanzamento i due si erano sposati nel luglio del 2017. Una storia d’amore solida e felice, la loro, e ora la coppia è in attesa del loro primo figlio. È solo a pochi giorni dall’annuncio pubblico della gravidanza che spunta la clip nella quale viene svelato se il piccolo in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia.

L’annuncio su Instagram con il marito

Ad Instagram è affidato l’onore di portare il messaggio ai numerosi followers. Melory Blasi ha scelto infatti di condividere una clip girata nel giorno del gender reveal: una pratica che arriva direttamente dagli USA e che tramite i social si sta diffondendo anche in Italia. In lingua italiana non esiste una vera e propria traduzione, ma si tratta essenzialmente di un modo originale per rivelare a tutti gli invitati, spesso genitori compresi, il sesso del nascituro.

Melory e Tiziano hanno pensato di farlo al parco, all’aperto, e senza invitati (a causa delle restrizioni per il Coronavirus) tramite lo scoppio di un grande palloncino con tanti punti di domanda stampati sopra, opportunamente filmato per condividerlo con tutti. E… sorpresa! Allo scoppio si sono liberati in cielo tanti piccoli palloncini rosa: segno che la futura mamma porta in grembo una bambina. Tanta la commozione, sia dei followers che dei genitori, che alla notizia si sono abbracciati stretti stretti, felici più che mai.

