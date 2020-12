GF Vip, Mercedesz Henrger contro Selvaggia Roma: “Va appresso ai ragazzi fidanzati”

GF Vip: Selvaggia Roma ha creato molte polemiche con il suo ingresso nella casa. Per lei ci sono le critiche anche di Mercedesz Henger

Nella casa più spiata d’Italia non mancano le polemiche che si riferiscono ai concorrenti in gioco. Non ci sono solo scaramucce ed alterchi tra i concorrenti in gioco, ma spesso i litigi arrivano anche da fuori. Con critiche ed accuse che arrivano anche dall’esterno ed a volte anche dai toni accesi e forti. Uno dei personaggi più criticati è sicuramente Selvaggia Roma, che è entrata in gioco in un secondo momento rispetto alla maggioranza dei concorrenti. Ma per quel che riguarda le polemiche ha subito raggiunto vette importanti. La prima si è accesa con Elisabetta Gregoraci, con le due che non si sono mai sopportate. In generale l’influencer – che sui social è seguitissima – appare il personaggio che riesce ad attirare su di se tantissime critiche, anche per la veemenza del suo carattere, che spesso la porta allo scontro duro con tutti.

Gf Vip che in queste ore conoscerà la decisione di molti concorrenti che potrebbero abbandonare il gioco non gradendo la scelta di proseguimento nelle festività natalizie. Un personaggio che probabilmente non abbandonerà il gioco è Selvaggia Roma, che è entrata nella casa in un secondo momento e che adesso non si priverà della possibilità di arrivare fino alla fine. Proprio l’influencer romana ha ricevuto delle critiche forti da Mercedesz Henger. La figlia della celebre Eva non ha avuto belle parole nei suoi confronti. A causa di alcuni audio, che ha ascoltato dall’amico Biagio d’Anelli. In pratica l’influencer non avrebbe disdegnato di incontrare Lucas Petracchi, fidanzato di Mercedesz, per approfondirne la conoscenza: “Che schifo, non ho parole” il commento della figlia di Eva Henger. “Questa è una che va appresso ai ragazzi fidanzati” commenta con stupore ma anche rabbia Mercedesz.