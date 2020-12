Elettra Lamborghini ha scoperto che sua sorella, Ginevra, entrerà al Gf Vip come nuova concorrente, Alfonso Signorini ha svelato la reazione shock della cantante, ecco perché

Al Gf Vip sono pronti a varcare la porta rossa, nuovi concorrenti, come riportato da Signorini sappiamo che i nuovi partecipanti sono Samantha De Grenet, Carlotta di Temptation Island, Filippo Nardi e Ginevra Lamborghini sorella di Elettra, in queste ultime ore è proprio la cantante a far parlare di se, per alcuni scoop svelati da Cristiano Malgioglio ad Alfonso Signorini, in cui rivela come la cantate abbia reagito di fronte alla notizia inaspettata sull’entrata della sorella nella casa più spiata d’Italia, ecco come ha reagito Elettra Lamborghini.

Il rapporto complicato delle sorelle Lamborghini

Le due sorelle sembrerebbero essere ai ferri corti, infatti secondo alcuni non si parlerebbero nemmeno, tanto che la cantate non l’ha nemmeno invitata al suo matrimonio, celebrato a settembre.

Ginevra qualche settimana fa, probabilmente dopo la notizia sulla sua partecipazione al Gf Vip, ha rilasciato un intervista in cui ha parlato del rapporto complicato con la famosa sorella Elettra dicendo “in molti pensano che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri diversi, infatti abbiamo fatto due percorsi opposti” quindi Ginevra afferma che lei ed Elettra hanno un rapporto complicato dovuto alla loro diversità ma aggiunge “se mi domandi se mi è servita la carriera di Elettra per emergere ti dico di no, ma con tutto il rispetto per lei, perché veniamo da due background diversi, poi è ovvio che essendo sorelle abbiamo qualcosa che ci accomuna, però veniamo da due pianeti diversi, io da Venere e lei da Marte“.

Da quanto riportato da Ginevra le due avrebbero qualche problema irrisolto, infatti nel giorno del matrimonio di Elettra, la sorella non era presente, per molti questo è stato un segnale che tra loro le cose non andassero infatti Ginevra ha dichiarato “come in tutte le famiglie le sorelle ogni tanto bisticciano, noi abbiamo sempre litigato sin da piccole, però le voglio bene e le auguro il meglio per la sua carriera, è bravissima in quello che fa e spero di fare altrettanto nel mio“.

Elettra Lamborghini, la reazione bizzarra sull’entrata della sorella al Gf Vip

Ginevra Lamborghini è pronta a varcare la porta rossa del Gf Vip, diventando a tutti gli effetti una nuova concorrente, gli utenti sul web si domandano come avrà reagito Elettra di fronte a questa notizia e soprattutto non vedono l’ora che Ginevra riveli qualche notizia in più sul conto della sorella e sul loro rapporto in crisi, dopo il litigio.

Alfonso Signorini ha svelato come ha reagito Elettra alla notizia di Ginevra come concorrente del Gf Vip, il presentatore ha raccontato di essere a conoscenza di questo fatto grazie a uno spoiler di Cristiano Malgioglio.

Secondo quanto riportato dal cantante, Elettra gli avrebbe scritto su Instagram commentandogli una storia e lui le ha detto che anche sua sorella avrebbe partecipato, Elettra quindi avrebbe scoperto così della partecipazione di Ginevra.

Ma nel dettaglio Alfonso confessa che “quando avevo annunciato l’ingresso in casa di Malgioglio, Elettra Lamborghini lo aveva contattato per fargli gli auguri scrivendogli “vengo a portati il panettone di Natale”, Cristiano non sapendosi tenere un segreti le ha detto “Grazie ma sai che nella casa troverò anche tua sorella”a questo punto arriva la risposta di Elettra la quale non è sembrata essere sorpresa dalla notizia e ha commentato dicendo “ma io vengo a portare il panettone a te“.

Chissà se tra le due sorelle è ancora in corso un litigio, lo scopriremo di certo quando Ginevra farà il suo ingresso nella casa e soprattutto vedremo se il Gf Vip riuscirà a far ricongiungere le due sorelle Lamborghini.

