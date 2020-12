Sandra Milo clamorosa: l’attrice si mostra senza veli e regala una cover sensuale a 87 anni

Sandra Milo clamorosa: l’attrice, che è stata la musa ispiratrice di Fellini, a 87 anni ha regalato una cover di assoluta sensualità

Un icona del cinema italiano, ma anche di bellezza senza età, l’attrice ha sbalordito tutti con una cover che ha mostrato la sua sensualità ad 87 anni. Per lei il tempo sembra essersi fermato, tanto che ha firmato per il magazine “Flewid” mostrando una forma fisica che potrebbe far invidia alle colleghe più giovani. Protagonista di tantissimi film del grande Federico Fellini, oggi è la protagonista assoluta della rivista. Il titolo è stato “Survivor Rapshody”. La foto dell’attrice ha attirato l’attenzione di migliaia di persone che si sono complimentate con lei anche perché la diretta interessata ha pensato bene di pubblicizzare il suo scatto sui canali social. Tante le reazioni dei personaggi dello spettacolo che hanno trovato irresistibile l’attrice anche dai suoi 87 anni.

Sandra Milo ha scatenato le reazioni del web con la pubblicazione dello scatto della rivista “Flewid” che le ha dedicato la copertina ad 87 anni. Parliamo di uno dei miti del cinema italiano, non a caso ritenuta la musa ispiratrice di Federico Fellini. Migliaia i commenti positivi per l’attrice che ha mostrato come nel corso degli anni si possa ancora apparire sensuali ma anche celebri ed amati dal pubblico. Tra i tanti commenti da parte dei personaggi pubblici spicca quello di Valeria Marini che non fa mancare il suo ‘stellare’ all’attrice. Ma si sono letti anche gli apprezzamenti di Fanny Cadeo e Giucas Casella. Il sensitivo ha scritto sotto al post “Meraviglia” ad indicare la forte sensualità che ancora oggi Sandra riesce ad avere. Inutile ricordare tutti i successi che la Milo ha collezionato nel corso degli anni. Lei rappresenta una vera icona del mondo del cinema ma anche una regina della sensualità che non appare per nulla decisa a terminare la sua carriera di successi.