Meteo domani mercoledì 2 dicembre: arriva l’inverno vero, nevicate anche in pianura

Meteo domani mercoledì 2 dicembre: irruzione vera e propria dell’inverno sulla penisola con freddo e nevicate anche in pianura. I dettagli

L’inverno fa irruzione in modo violento sull’Italia. E’ questo il titolo per le previsioni meteo per la giornata di domani, anche se l’anticipo è arrivato già nelle ore di oggi, con neve al Nord ed al Centro e piogge al Sud. Possiamo dire che la giornata del 2 dicembre non si discosterà molto da quella di oggi, con freddo e neve nelle regioni settentrionali e centrali, con neve anche in pianura. Al Centro la situazione sarà peggiore sui rilievi appenninici, mentre al Sud la discesa delle temperature sarà accompagnata da copiose piogge e temporali per tutto l’arco della giornata. Il ciclone balcanico manterrà la sua presenza sul nostro territorio, e le conseguenze negative si prolungheranno anche per i giorni successivi a domani. Ma vediamo nello specifico cosa ci aspetterà nel secondo giorno di dicembre con il consueto bollettino.

Sulle regioni del Nord la mattinata sarà grigia, con neve sui rilievi alpini senza sosta dalla notte, piogge e temporali misti a ghiaccio e neve su tutte le regioni, con la situazione stazionaria per tutta la giornata. Non mancheranno le nevicate anche a bassa quota, con un lieve miglioramento nelle ore pomeridiani e conseguente abbassamento delle temperature anche nelle ore serali e notturne. Nessuno spiraglio per 24 ore ed oltre, con il sole delle prime ore di stamattina che sembra già un lontano ricorso. Venti moderati e mari mossi, temperature massime che oscilleranno dai 2° ed o 7°.

Al Centro Italia la situazione non sarà migliore rispetto a quella delle altre regioni. Qui il maltempo si presenterà dal mattino e sarà anche in questo caso la continuazione di quanto accaduto nella notte. Al mattino la zona Adriatica rimarrà coperta da un pallido sole che sarà davvero effimero visto che con il passare delle ore la situazione meteo andrà in rapido peggioramento. Con nuvole e temporali che si impossesseranno della scena con i cieli chiusi ovunque da pioggia ghiaccio e neve. Nessuna possibilità di schiarita nemmeno sulla Sardegna, con il tempo che sarà condizionato da vento forte e piogge tendenti a temporali per tutta la giornata. Le temperature nei valori massimi si manterranno dai 9° ai 14° gradi, con le nevicate che si verificheranno tendenzialmente solo sulla dorsale appenninica. Nella notte crollo ulteriore delle temperature con ghiacciate anche in pianura.

Al Sud la situazione rimarrà leggermente migliore rispetto al resto d’Italia. Con le piogge che prenderanno anche i caratteri temporaleschi su Campania Basilicata e Puglia. Altre regioni che vedranno anche per un tratto di giornata il sole, come avverrà per esempio in Calabria e Sicilia. Temperature in ribasso, e che nei valori massimi oscilleranno dai 9° di Potenza ai 17° di Palermo.