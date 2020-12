Justine Mattera stupisce i follower: “Ma le hai rifatte?”. La riposta della showgirl

Justine Mattera irresistibile su Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue curve. La risposta ad un fan ha scatenato il web

Un post su Instagram ha scatenato i suoi follower che anche stavolta non hanno resistito alla tentazione di commentare e lasciare un like di approvazione. Tanti i successi sul web della showgirl di origini americane nell’ultimo periodo, a confermare la sua forte popolarità, ma anche il gradimento da parte del pubblico che stravede per lei. Sia le sue apparizioni televisive che quelle su Instagram ricevono tanti consensi dai fan, che apprezzano la bellezza e la sensualità dell’ex moglie di Paolo Limiti. La 49enne di New York ancora oggi appare in grandissima forma, merito anche dell’allenamento fisico che le permette di reggere alla grande il confronto con le colleghe anche più giovani. Tanti i post dove mostra le ‘fatiche’ in casa e non in palestra a causa dell’emergenza Coronavirus che costringe ad adattarsi alle nuove misure restrittive. Niente sport ed allenamenti in palestra, la pandemia in questa seconda ondata costringe a sacrifici a tutti gli italiani, ed in generale a tutte le persone che si trovano nel nostro paese. La tristezza più di una volta ha prevalso sull’umore della showgirl, che comunque riesce sempre a regalare un sorriso ai suoi ammiratori.

Justine Mattera ha voluto condividere la sua tristezza per la situazione relativa all’emergenza Coronavirus con i suoi follower di Instagram. Chiedendo a tutti come si trascorreranno le imminenti vacanze natalizie, che lei sarà costretta a trascorrere in Italia e non nella sua New York dopo 20 anni. Vietati gli spostamenti anche per lei, troppo rischiosi, quindi un Natale ed un Capodanno insolito per lei che soffrirà la distanza con i suoi luoghi di sempre. Ma come detto la showgirl non abbandona mai l’ottimismo ed il sorriso, regalando ai follower dei post che spesso non lasciano spazio all’immaginazione. Cosa che è accaduta con uno degli ultimi che ha pubblicato su Instagram. In un costume blu le sue curve in evidenza hanno scatenato i follower, che hanno apprezzato la sua forte sensualità con una vera e propria pioggia di like e commenti di approvazione per lei. Un follower, notando un particolare bollente, le ha scritto: “Ma ti sei rifatta il seno?”. Lei con tanta sincerità e senza farsi problemi ha risposto: “Si, ma 10 anni fa”. Risposta che ha mostrato la sua disponibilità nel trattare con i suoi fan anche argomenti personali, arrivando anche a rispondere a domande che magari non tutti avrebbero voluto rispondere.

Questa in effetti rimane la sua forza, quella di avere un rapporto diretto con i follower oltre ad essere una donna oggettivamente attraente e sensuale. Armi che ha mostrato sempre sin dal suo arrivo in Italia, quando ha cominciato a stupire il pubblico televisivo. Adesso la speranza della showgirl, come quella di tutti gli italiani, è quella di superare al più presto questo momento, e poter vivere liberamente come accadeva prima della pandemia. Intanto non smette mai di regalare sorrisi ai suoi follower. Post che abbiamo pubblicato sotto, lasciando come sempre a voi i commenti.