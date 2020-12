Gf Vip, Gregoraci senza filtri, confessa dettaglio piccante su Pretelli “batte tutti”

Elisabetta Gregoraci nella notte ha svelato un dettaglio intimo su Pierpaolo Pretelli, gli utenti sul web, sentendo le affermazioni piccanti sull’ex velino, sono rimasti scioccati

Ieri notte Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare confessando ai compagni di gioco, dettagli intimi su Pierpaolo Pretelli, il suo “amico speciale“, i concorrenti non riescono più a controllare i loro istinti essendo rinchiusi all’interno della casa del Gf Vip da ormai più di due mesi, ed è quello che è successo alla Gregoraci, che dimenticandosi di essere ripresa 24h su 24 si è lasciata trasportare dalle chicchere con gli amici, nonostante più volte abbia dichiarato che tra lei e Pretelli non ci sia nulla a parte una grande amicizia, durante la notte ha fatto un commento molto spinto sulle doti dell’ex velino, ecco cosa ha detto.

Elisabetta Gregoraci sulle misure di Pretelli “batte tutti”

Ormai la coppia più in voga all’interno della casa del Gf Vip è sicuramente quella dei Gregorelli, i due hanno legato sin dal primo giorno e nonostante le varie discussioni tra tira e molla sembrano non allontanarsi mai, se fosse per Pretelli i due starebbero già vivendo una storia passionale, ma a bloccare la storia sul nascere, ci ha pensato Elisabetta Gregoraci che per quanto attratta dall’ex velino ha dichiarato di non voler nulla di più che una semplice amicizia.

Come ben sappiamo agli utenti del web non sfugge nulla, nemmeno le parole dette in tarda notte, quando i concorrenti si lasciando andare a confessioni personali nelle loro stanze da letto, infatti le parole di Elisabetta sulle misure intime di Pierpaolo non sono state ignorate ma sono subito diventate oggetto di dibattito sui social.

Tutto è iniziato quando Andrea Zelletta si è mostrato in mutande davanti ai suoi compagni esclamando “è un trucco” guardandosi la biancheria intima, come per ironizzare sulle sue doti intime, infatti Elisabetta Gregoraci è intervenuto commentando “niente di che Pierpaolo batte tutti“, a questo punto i compagni in stanza stupiti dall’affermazione di Elisabetta sono corsi a controllare di persona se il dettaglio intimo dell’ex velino fosse vero o no, Dayane Mello si è mostrata molto incuriosita dalle parole di Elisabetta tanto da correre subito da Pierpaolo.

Anche se la buttata sembrerebbe avvicinare intimamente i due, la Gregoraci sostiene ancora di avere il freno tirato, la loro amicizia speciale sembra essere ancora al capolinea, ma Pretelli non molla e continua a testa alta a corteggiare la showgirl, sperando che prima o poi le ceda alle sue avance.

Il pubblico è convinto che la showgirl sia impegnata fuori dalla casa del Grande Fratello, proprio per questo motivo la sua relazione con Pierpaolo rimane in stallo, altri invece pensano che non voglia far vedere a suo figlio (ma anche all’ex marito, Flavio Briatore) certi comportamenti che potrebbe fraintendere.

Vedremo se nelle prossime ore l’atteggiamento della showgirl nei confronti di Pretelli cambierà, magari aprendosi più sentimentalmente, visto che ha dichiarato di voler uscire a breve dalla casa del Gf Vip.

