Diletta Leotta non si ferma neanche davanti all’arrivo del primo freddo e pubblica su Instagram alcuni video dove posa in mini shorts e canottiera. La bella conduttrice è tornata a Milano dopo una breve permanenza a Roma e concede ai sui fan dei video davvero piccanti.

Diletta Leotta ha voluto concedere ai suoi fan un primo e graditissimo regalo di Natale, apparendo sulle sue stories Instagram in modalità bomba sexy. Dopo un breve soggiorno a Roma, pare in compagnia del “di nuovo” fidanzato Daniele Scardina, la bionda showgirl è tornata nella sua casa milanese. Per riscaldare il freddo inverno meneghino ormai alle porte, la bella giornalista sportiva ha deciso di condividere con i suoi followers il backstage di uno shooting appena realizzato nel quale appare provocante e seminuda. Diletta Leotta si mostra sorridente e felice come non mai mostrando un fisico in forma smagliante. Seno in vista e lunghissime gambe in primo piano.

Sarà la ritrovata storia d’amore con l’ex fidanzato Daniele Scardina a renderla così bella e raggiante? La coppia infatti non ha ancora ufficializzato il ritorno di fiamma, ma le numerosissime e recenti paparazzate dei due ex insieme sarebbero una prova inconfutabile. Nessuno pensava che la coppia potesse tornare insieme fino a quando Scardina, tra i protagonisti del programma televisivo “Ballando con le stelle“, durante una trasmissione aveva confessato che il sentimento che prova per la Leotta “è vero amore”. Una dichiarazione d’amore che deve essere stata apprezzata molto da Diletta visto che da allora i due sono tornati a fare coppia fissa e soprattutto a dichiararsi tutto il loro amore. La storia d’amore tra il pugile e la Leotta era iniziata nel 2018 dopo la separazione dallo storico fidanzato Matteo Mannì, dirigente Sky. Un rapporto che sembrava essere solido, consolidato perfino dalla convivenza durante il lockdown e invece come un fulmine a ciel sereno i due lo scorso settembre hanno annunciato la separazione. Oggi dopo solo alcuni mesi di lontananza sembra che la coppia abbia ritrovato l’equilibrio e sia nuovamente pronta a vivere la storia d’amore.

