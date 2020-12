Barbara D’Urso finalmente è diventata zia, la sorella ha partorito proprio oggi, è la stessa conduttrice a dare la notizia su Instagram della nuova arrivata

Un post condiviso da Barbara d'Urso (@barbaracarmelitadurso)

Finalmente Barbara D’Urso è diventata zia per la prima volta, era da mesi che sognava di vedere la sua nipotina e oggi è arrivato il fatidico giorno, è la stessa presentatrice ad annunciarlo su Instagram con un post in cui confessa che sua sorella Eleonora ha partorito alle 9,20 dando alla luce Sofia, una bellissima bambina e cita nella foto mamma Eleonora, papà Michele e zia Carmelita.

Attraverso il suo account personale la famosa presentatrice ha voluto comunicare a tutti i suoi fans della nuova arrivata, era da diversi mesi che fremeva per l’arrivo della sua nipotina Sofia, non poteva non rendere partecipi i suoi followers di questo importante momento.

Proprio ieri aveva condiviso una foto della sorella Eleonora con pancione, facendo capire che mancava davvero poco al grande giorno e alla fine proprio oggi è arrivato il lieto annuncio e Barbara è davvero felice di accogliere la nuova arrivata nella sua frenetica vita da conduttrice, ovviamente sotto il suo post in tantissimi hanno commentato facendo gli auguri ai genitori ma anche alla zia Barbara, dando il benvenuto alla piccola Sofia.

Barbara D’Urso e la sorella Eleonora, un rapporto ritrovato anche grazie alla nipotina Sofia

A rendere nota la gravidanza di Eleonora, era stata proprio Barbara D’Urso, sempre tramite il suo profilo Instagram aveva dato l’annuncio ai suoi followers, emozionata di diventare zia non ha resistito e ha condiviso prima la zia, invece della madre, la notizia della gravidanza con i suoi fan.

Le due sorelle hanno passato dei momenti difficili nel loro rapporto prima di riappacificarsi, hanno infatti trascorso un interno anno senza rivolgersi la parola, poi improvvisamente come ha confessato Barbara si sono ritrovate, ora soprattutto grazie alla nuova arrivata sono ancora più legate, Barbara potrà godersi la sua nipotina in tutta serenità.

