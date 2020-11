L’ultimo pensiero di Diego Armando Maradona, poche ore prima della morte è andato alla ex compagna Verónica Ojeda e al figlio di 7 anni nato dalla loro relazione, Dieguito Fernando. Il Pibe De Oro confessa che tra i suoi numerosi figli, Dieguito Fernando è stato il suo preferito.

Continuano le indiscrezioni sugli ultimi momenti di vita di Diego Armando Maradona. Il Pibe De Oro, poco prima della sua morte ha voluto chiedere, tramite una nota vocale Whatsapp, un favore a Mario Baudry, nuovo fidanzato della sua ex compagna Verónica Ojeda. Le condizioni di salute del calciatore erano peggiorate negli ultimi giorni e probabilmente cosciente di non avere ancora molto tempo da vivere, Diego Armando Maradona ha voluto chiedere aiuto a Mario Baudry. Maradona, nella nota vocale resa pubblica, confessa a Baudry, che grazie alla sua presenza ha visto la sua ex compagna finalmente felice e serena. Poi arriva la richiesta a cuore aperto: il calciatore chiede al nuovo compagno di prendersi cura di lei e del figlio avuto insieme a Verónica, Dieguito Fernando. “Prenditi cura di lei e di Dieguito Fernando” afferma Maradona con la voce emozionata. Alla fine della nota il calciatore confessa di avere una preferenza per il figlio di soli 7 anni: “Guarda, ho molti figli ma questo mi toglierà l’ultimo capello grigio” conclude.

🇦🇷 #AHORA 📺 Último mensaje de audio de Diego Maradona al actual novio de Verónica Ojeda pidiéndole que cuide mucho a Dieguito Fernando horas antes de morirse #QEPD – #BuenDomingo 📽 pic.twitter.com/w2LXNaWDY3 — Infomedia 🇦🇷 (@Infomedia24hrs) November 29, 2020

Il messaggio purtroppo è stato seguito dal peggioramento delle condizioni di salute e successivamente dal decesso della leggenda del calcio. Maradona e la ex compagna Veronica si sono conosciuti nel 2005 ad un matrimonio e per circa 8 anni sono stati una coppia. Non sono note le motivazioni della fine della relazione ma all’epoca i giornali di gossip parlarono molto della difficile relazione tra la ex moglie e le figlie del primo matrimonio e la nuova famiglia. Dopo la rottura con Verónica Ojeda, Maradona è stato fidanzato con Rocio Oliva, bionda calciatrice argentina, con la quale ha trascorso diversi anni. La Oliva non è mai stata amata dai media argentini e dalla famiglia che non accettava la grande differenza di età della coppia: ben 30 anni. Rocio inoltre scrisse una scabrosa autobiografia nella quale ha svelato i segreti di Maradona e della famiglia dopo la separazione dal Pibe nel 2018. E’ dell’ultima ora la notizia che Rocio Oliva è stata l’unica ex compagna di Diego Armando Maradona alla quale non è stato permesso accedere alla camera ardente.

