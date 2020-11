Vediamo insieme di capire che cosa ha tenuto nascosto Alba Parietti a Francesco Oppini che si trova al GF Vip, e quale lutto li ha colpiti.

Lei è una mamma molto amata e conosciuta nel mondo dello spettacolo, stiamo parlando di Alba Parietti, e lui è il figlio che si sta facendo conoscere grazie alla sua partecipazione al Gf Vip, ovvero Francesco Oppini.

Ma vediamo meglio insieme che cosa ha dovuto tenere nascosto Alba al figlio, in questo momento.

Alba Parietti shock: Francesco Oppini non ho saputo del lutto che abbiamo avuto

Come tutti sappiamo, Francesco Oppini è uno dei concorrenti della casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Gf Vip.

LEGGI ANCHE —-> AMICI 20 CELENTANO DICHIARAZIONE SHOCK IN DIRETTE: “HAI SBAGLIATO MESTIERE!”

La scorsa settimana, Alfonso Signorini ha annunciato che il programma non terminerà a breve, anzi continuerà fino a Febbraio 2021.

Molti inquilini, hanno avuto qualche problema, e molto probabilmente devono ancora somatizzare la comunicazione fatta, e nella serata di oggi, sicuramente ci sarà qualche decisione importante.

Nelle ultime ore, però Alba Parietti, ha comunicato tramite il suo profilo social di Instagram, un bellissimo messaggio per il figlio Francesco, dove ha svelato anche qualcosa che lui ancora non conosce.

Francesco Oppini, sta decidendo se lasciare la casa, oppure se continuare il suo percorso fino a quando il pubblico vorrà che lui resti nella casa del GF Vip.

LEGGI ANCHE —-> GFVIP: ECCO PER QUALE MOTIVO GIADA DE BLANCK NON ENTRERà NELLA CASA

Alba ha scritto che, ovviamente, le fa male vederlo disperato, e leggere commenti negativi o cattivi su di lui, che si sta facendo conoscere con tutte le sue insicurezze al grande pubblico.

Ed in riposta a qualche commento sotto il suo bel post Alba ha fatto una confessione che nessuno si aspettava, ha scritto le seguenti parole:

“Io ho avuto un periodo durissimo e ho affrontato un lutto per me atroce senza comunicarglielo. E mi sono vissuta il dolore e il lutto da sola. Pensi sia giusto questo? Lo vedi felice di restare? Io lo vedo stanchissimo!”.

Per il momento, non possiamo sapere per quale motivo, Alba non ha potuto comunicare questa importante notizia al figlio Francesco, forse rientra tra le regole del gioco, ma non possiamo saperlo con certezza.

E secondo voi, in caso è giusto quanto accaduto a Francesco Oppini, che è all’oscuro di quanto accaduto in famiglia? E secondo voi deciderà di rimanere nella casa del Grande Fratello oppure vorrà terminare la sua avventura?